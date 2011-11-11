-"Bayram" ve "Aslan" otelleri turizm belgeli değil ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van'daki depremlerde yıkılan "Bayram" ve "Aslan" otellerinin bakanlıktan ''turizm işletmesi ya da yatırımı belgeli'' olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığından Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli ve Aslan Oteli isimli konaklama tesislerine ilişkin bakanlığın arşiv kayıtlarında inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi: ''Her iki tesisin de bakanlığımızdan turizm işletmesi ya da yatırımı belgeli olmadığı anlaşılmıştır. Bayram Oteli isimli tesise ilişkin olarak tesise ait 13 Ocak 2003 tarihli 1 Yıldızlı Otel Turizm İşletmesi Belgesi'nin, tesis sahibinin iptal talebi üzerine 28 Ağustos 2009 tarihinde iptal edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Aslan Oteli isimli tesise ilişkin ise bakanlığımız kayıtlarında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bakanlığımızca belgelendirme aşamasında ve daha sonra yapılan denetimlerde, tesisin yönetmelikteki niteliklere ilişkin şartları sağlayıp sağlamadığına bakılmaktadır. Tesisin sağlamlığı ve depreme dayanıklılığı bu denetim kapsamı dışında olup, bakanlığımız sorumluluğunda bulunmamaktadır.''