-"BATI GELECEK ON YILDA GERİLEYEBİLİR" LONDRA (A.A) - 06.12.2010 - İngiltere'nin İşçi Partili eski Başbakanı ve Maliye Bakanı Gordon Brown, Asya'da yükselen devletler karşısında kendine çeki düzen vermezse, gelecek 10 yılın Batı için gerileme dönemi olabileceğini söyledi. Brown kitabının özetini yayımlayan Guardian gazetesine verdiği demeçte, bütçe açığını kapatmak amacıyla kamu harcamalarında kesintiye gidilmesinin, batılı hükümetlerin Çin ve Hindistan'da iş yapma şanslarını elinden alacağını belirtti. Eski İngiltere Başbakanı, ekonomilerini revize etmek, yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve eğitim seviyesini artırmak için Batı ülkelerinin önünde sadece 10 yılı olduğunu kaydetti. Avrupa ve ABD'nin yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Brown, özellikle gençler arasındaki işsizlik oranının artacağı uyarısında bulundu. Brown, mayıs ayında yapılan genel seçimi kaybetmesinin ardından siyasetten çekilmişti. Gordon Brown, Tony Blair hükümetinde 10 yıl maliye bakanlığı, 2007-2010 yılları arasında ise başbakanlık yaptı. Gordon Brown'un "Beyond The Crash" isimli kitabının bu hafta piyasaya çıkması bekleniyor. Brown yeni kitabında, gerekli önlemlerin alınmaması ve yükselen ülkeler ile pazarların dikkate alınmaması halinde, dünyanın daha fazla ekonomik krizlerle karşı karşıya olacağı uyarısında bulunuyor. Brown'un selefi Tony Blair de eylül başında "A Journey" isimli otobiyografik bir kitap yayımlamıştı.