-"Başkomutan" tebrikleri kabul etti ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törende tebrikleri kabul ederek, ''Başkomutan'' sıfatıyla kutlamaları kabul eden ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanı Gül'ü, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Şeref Salonu'ndaki törende, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konfederasyon, sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, orgeneraller, oramiraller ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer mensupları, bürokratlar ve yabancı askeri ataşeler ile diğer bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri tebrik etti. Şeref Salonu'nda, önceki yıllarda düzenlenen tebrik törenlerinde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları kutlamaları kabul ediyordu. Cumhurbaşkanı Gül, ilk kez gerçekleşen uygulamaya ilişkin olarak, ''Bu 30 Ağustos'ta başkomutan olarak bütün kutlamaları ben kabul edeceğim. Genelkurmay Başkanımız, Başbakanımız Milli Güvenlik Kurulundan önce yaptığımız bir konuşmada Genelkurmay Başkanı'nın getirdiği bir düşünceydi. Biz de çok doğru bulduk. Uygulama bundan sonra böyle olacaktır'' demişti. Cumhurbaşkanı Gül, kutlamaları kabul ederken iki yanında Türk bayrakları yer aldı. Bayraklardan birinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunduğu görüldü.