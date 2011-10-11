-"Başbakanın annesi Pakistan halkının da annesidir" ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, "Sayın Başbakanın annesi Pakistan halkının ve hükümetinin de annesidir" dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan ile Başbakanlık Yeni Bina'da görüştü. Konuk bakanı Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arınç, ''Burası sizin eviniz'' dedi. Arınç, şunları kaydetti: ''Türkiye ile Pakistan arasında geçmişten, tarihten bu yana ebedi bir kardeşlik var. Halklarımız birbirini çok seviyor. Hükümetlerimiz, parlamentolarımız arasında hiçbir sorun yok. Çok sıcak bir ilişki var. Sizden önce de Pakistan'dan gelen pek çok dostumuzu ağırladık. Cumhurbaşkanlarımız, başbakanlarımız arasında sürekli bir işbirliği var. Pakistan halkı, Türk milletinin en zor günlerinde yanında olmuştur. Siz de büyük acılar geçirdiniz. En son sel felaketinin yaraları henüz sarılmadı. Biz de Pakistan'ın zor günlerinde, acılı günlerinde hep yanında olmaya çalışıyoruz.'' -AA ile mutabakat metni imzalanacak- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Pakistan Enformasyon Bakanının Türkiye'ye yaptığı ziyareti çok önemli gördüklerini ifade ederek, kendisinin de Başbakan Yardımcısı olarak daha çok enformasyondan sorumlu olduğunu ifade etti. Konuk bakanın Türkiye'de çok güzel bir program yaptığına dikkati çeken Arınç, ''Umarım ziyaretiniz çok verimli geçer. Hem bakanlıklarımız arasında hem de bize bağlı kurum ve kuruluşlarla çok daha iyi bir işbirliği yapacağımıza inanıyorum. Biraz önce de TRT ile çok faydalı görüşme yapmışsınız. Yarın da Anadolu Ajansımızla (AA) bir mutabakat metni imzalayacaksınız. Çok önemli bakanlarla görüşmeniz var'' dedi. -''Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin kökleri çok eskiye dayanıyor''- Pakistan Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin köklerinin çok eskiye dayandığını belirterek, bu ilişkinin sadece hükümetler arasında olmadığını, halklar arasında da çok güzel ve samimi bir ilişki bulunduğunu kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı dolayısıyla Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve siyasilerinin taziye dileklerini Başbakan Yardımcısı Arınç'a ileten Avan, ''Ben kişisel olarak da Sayın Başbakan ile görüşmeye çalışacağım. Sayın Başbakanın annesi Pakistan halkının ve hükümetinin de annesidir'' dedi. Türkiye'nin, deprem ve sel de dahil bütün zor günlerde Pakistan'ı yalnız bırakmadığını dile getiren Avan, TRT yöneticileriyle bir görüşme yaptığını, TRT ve sivil kuruluşların mali olarak Pakistan'a yardım yapmasından çok memnun kalacaklarını söyledi. Pakistan ve Türkiye'nin ortaklaşa yatırım yapabileceğini de ifade eden Avan, Pakistan'ın terör olayları dolayısıyla dünyadaki kötü imajını değiştirmek için de Türkiye'nin yardımını istediklerini sözlerine ekledi.