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Ekonomi

"BAŞBAKAN MEMURU SEVMEDİĞİNİ TEYİT ETMİŞTİR" ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2010 17:16

-"BAŞBAKAN MEMURU SEVMEDİĞİNİ TEYİT ETMİŞTİR" ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamada, ''T.C. Başbakanı Sayın Erdoğan'ın, Isparta'da yaptığı bir konuşmasında, 'memur' ifadesini siyasi malzeme olarak kullanmasını hayretle takip ettik. Sayın Başbakan bir kez daha memuru sevmediğini teyit etmiştir ve bu sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz'' ifadelerine yer verildi. Konfederasyon genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Devlet memurunu sevmediğini zaten bildiğimiz Sayın Başbakan'ın memuru aşağılayıcı tavır sergilemesini üzüntüyle karşıladık. Sayın Başbakan bir kez daha memuru sevmediğini teyit etmiştir ve bu sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Bir devletin varlığının en somut göstergesi olan memuru, siyasi atışmalarının bir malzemesi haline getirmesi çok çirkin bir davranıştır.  Sayın Başbakanı bu konuda hassasiyetimizi anlamaya davet ediyoruz. Siyasi rant elde etmek için meydanlarda yaptığı konuşmalarına memuru karıştırmamasını temenni ediyoruz. Devlet memurunu aşağılamak, devleti aşağılamak anlamına gelmektedir.''

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