-"BARAKADAN BÜYÜK ŞEHRE" ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - International Herald Tribune gazetesi, Uluslararası Para Fonunun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ı cinsel tacizle suçlayan otel görevlisinin "barakadan büyük şehre uzanan" yaşam öyküsünü kaleme aldı. Gazetenin manşetten verdiği, Anne Barnard, Adam Nossiter ve Kirk Semple imzalı haberde, "dindar ve mütevazı dul bir anne" olarak nitelendirilen Batı Afrikalı otel görevlisinin, Afrika'da içme suyu ve elektriği olmayan, en yakın otoyola 10 dakika yürüyüş mesafesinde küçük bir köy barakasında dünyaya geldiği belirtildi. Habere göre, okula gitmeyen otel görevlisi henüz genç kızken uzaktan bir akrabasıyla evlendirildi, eşinden bir kız çocuğu oldu ve bundan kısa bir süre sonra dul kaldı. Yirmili yaşlarında yeni bir yaşam kurma mücadelesi veren ve isimsiz bir göçmen olarak ABD'ye gelen otel görevlisi, önce New York'un Bronx semtinde bir Afrika restoranında garsonluk yaptı, sonra Manhattan'da Sofitel Otelinde temizlik görevlisi olarak daha istikrarlı bir işte çalıştı. Haberde, "Tarih 14 Mayıs oldu. Kadın, yetkililere oteldeki suit odasını temizlerken Fransız siyasetçi Dominique Strauss-Kahn'ın cinsel tacizine uğradığını söyledi. Şimdiyse kendisini uluslararası skandalın ortasında buldu" denildi. Strauss-Kahn'ın avukatlarının, otel görevlisinin karakteri ve geçmişini iyice inceleyecekleri sinyalini verdiklerine dikkat çekilen haberde, Strauss-Kahn'ın IMF Başkanı olmasının yanı sıra Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin önde gelen adaylarından biri olduğu hatırlatıldı. Haberde, Strauss-Kahn'ın, mahkeme belgelerinde kadının "güvenilirliğini büyük ölçüde baltalayabilecek önemli bilgiye" sahip olduklarını bildiren ünlü savunma avukatları tutmanın yanı sıra dedektifler kiraladığı, bu kişilerin konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermediği belirtildi. Otel görevlisini tanıyan ya da yaşamı hakkında bilgi sahibi olan kişilerle yapılan söyleşilerde halen 32 yaşında olan kadın, alçak gönüllü ve çalışkan bir anne olarak tanımlandı, söyleşiler New York ve Gine'deki akrabaları, komşuları, iş arkadaşları ve eski işverenleriyle yapıldı. Otel görevlisi ise son haftalarda kamuya açık yerlerden uzak durdu ve gazetecilerle konuşmadı. -SADECE KUR'AN ÖĞRENDİ- Haberde, otel görevlisinin Muhammed adındaki 49 yaşındaki abisinin, kız kardeşi hakkında, "İngilizce, Yunanca, Portekizce ya da her neyse öğrenmek için okula gitmeyen bir köylü kızıdır. Tek öğrendiği Kur'an'dır. Bu işkence nedeniyle ne kadar acı çektiğini hayal edin" dediğine yer verildi. Kız kardeşinin bulunduğu yeri dahi bilmediğini belirten Muhammed'e ve 50'li yaşlarındaki bir diğer abisine göre, 5 kardeşin en küçüğü olan otel görevlisi, çok dindar bir evde yetişti. Her iki abi de hala birlikte büyüdükleri Thiakoulle köyünde yaşıyor. Babalarının saygıdeğer bir imam olduğunu belirten abiler, küçükken evde Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini, kız kardeşlerinin küçüklüğünde utangaç olduğunu ve evdeki otoriteye saygılı olarak yetiştirildiğini söylediler. Tavanı sazlıkla örtülü, masada deri kaplı kutsal kitaplar ve duvarda babalarının resmi bulunan barakada yapılan söyleşide, abilerden biri, kızkardeşi için "Aç olduğunu bile söylemezdi. Kimseyle tartışmaya girmezdi" dedi. Otel görevlisi, genç kızlığına kadar bu barakada kaldı, daha sonra çalışmak için başkent Conakry'ye gitti, iki ay sonra ise babalarının kendisi için bulduğu eş olan kuzeniyle evlenmek için köylerine döndü. Çift köye 3 saat uzaklıktaki bir bölgeye yerleşti, otel görevlisi burada kızını dünyaya getirdi, kocası hastalıp öldükten sonra da, o dönemde abilerinden birinin yaşadığı başkente taşındı. Olaydan sonra kızkardeşlerinden haber alamayan ve endişeli olan abiler, gördüğü terbiyenin ve inancının, dava sürerken onu güçlü kılacağına inanıyor. Aynı dönemde otel görevlisinin ablası, New York'a giden Gineli kocasının peşinden buraya yerleşti, 2002 yılında İngilizce bilmeyen otel görevlisi de Gine'den ayrılarak ABD'ye gitmeye karar verdi. Otel görevlisinin ABD'ye nasıl giriş yaptığı tam olarak bilinmezken, ABD'nin 2002'de 4 bin 410 Gineli'ye, çoğunluğu gezi veya turizm amaçlı vize verdiği biliniyor. 2008 yılında Sofitel Oteli'nde çalışmaya başladığında Bronx'ta yaşayan, yasal statüsü ve çalışma belgelerine sahip olan otel görevlisinin bundan önce çalıştığı yer olan Afrika restoranın sahibi Gambiyalı Bay Jabbie, kadının özel hayatıyla ilgili olarak çok az konuştuğunu, ancak çalışkan biri olduğunu söyledi. Otel görevlisinin arkadaşları da kadının çabuk öfkelenen biri olmadığını, evde tek eğlencesinin, Nijerya komedilerinin DVD'lerini izlemek olduğunu ve sosyalleşmek için de arada bir Cafe 2115 adlı Afrika restoranına uğradığını anlattılar.