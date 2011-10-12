-"Bankalar promosyona pozitif yaklaşmıyor" TBMM (A.A) - 12.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, girişimlerin devam ettiğini ancak bankaların şu ana kadar emekli maaşlarına promosyon ödemeye yönelik pozitif, yapıcı yaklaşım içerisine girmediğini söyledi. Kılıç, TBMM Genel Kurulunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlığına yönelik sözlü soruları yanıtladı. Bu dönemde yemin töreninin ardından kürsüye ilk defa geldiğini belirten Kılıç, çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Suat Kılıç, yerli otomobil üretimiyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin yerli bir otomobile sahip olmasının ne sadece iktidarın ne de tek başına muhalefetin meselesi olduğunu belirterek, ''Bu, milli bir meseledir'' dedi. Türkiye'de çok sayıda otomobil firmasının büyük ölçüde katma değeri Türkiye'de kalacak şekilde üretimlerine devam ettiğini anımsatan Kılıç, ''Ancak burada arzu edilen şey yüzde yüz Türk mühendislerinin ürünü olan bir otomobili önce Türkiye'ye kabul ettirmek sonra da bu otomobili dış pazarlara sunabilmektir'' diye konuştu. Emekli maaşlarına bankaların promosyon vermesiyle ilgili bir soru üzerine Kılıç, değişik zamanlarda bu konuyla ilgili bankalarla görüşmeler yapıldığını, bu konuda basında yapılan haberlerin büyük bir beklenti yarattığını söyledi. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu haberler doğrudan promosyonun bir tarafı olmamasına rağmen emeklilerimizin ilgili bakanlıktan bir beklenti içerisine girmelerine neden olmuştur. Bunun üzerine ilgili bakanlık yetkilileriyle bankaların yetkilileri toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların neticesinde, emeklilere promosyon verilmesine dair bir düzenleme bulunmadığı, bankaların bu konuda bir bütçesinin olmadığı, emekli aylıklarından çok cüzi kazanç sağladıkları, operasyonel maliyetlerin yüksek olduğu ve emekli maaşlarından sağlanan cüzi kazancın ancak bu maliyeti karşılamaya yettiği, hiç bir şekilde emeklilere promosyon ödenmesinin bankalar açısından rasyonel ya da uygulanabilir yolunun bulunmadığı ifade edilmiştir. Bakanlık yetkilileri de kurumun bankalar üzerinden yüksek miktarda işlem gerçekleştirdiği, bu kadar yüksek tutarların bankacılık sistemi açısında yüksek getirisinin bulunduğu, bu nedenle emeklilere promosyon ödenmesi konusunun bankalar tarafından tekrar değerlendirilmesi hususunu ifade etmiştir. İlgili bakanlık bankalar nezdinde girişimlerine devam etmektedir ancak bankalar şu ana kadar emeklilere promosyon ödemeye yönelik pozitif, yapıcı yaklaşım içerisine girmemiştir.'' Kılıç, başka bir soruyu yanıtlarken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Toto Süper Lig'de temsil edilen 18 kulübün başkanıyla bir araya geldiklerini, toplantıda Anadolu takımlarının finansal ihtiyaçlarını da ele aldıklarını söyledi. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin de diğer Anadolu takımlarının parasal taleplerini haklı bulduklarını ve rakiplerini güçlü görmek istediklerini söylediklerini anlatan Kılıç, ''Ben de 'madem ki rakiplerinizin güçlü olmasına heveslisiniz, o zaman biz sizin payınıza düşeni de Anadolu takımlarına dağıtalım' dedim. Onlar da kabul etti. 14 takıma 800'er bin lira sezon başlangıç destekleme ödeneği verildi'' dedi. Suat Kılıç, Kredi ve Yurtlar Kurumundaki yatak kapasitesini son 8 yılda 263 bine ulaştırdıklarını, ancak bunun da tam olarak ihtiyacı karşılamadığını belirterek, önümüzdeki 1 yıl içinde 39 bin 800 yeni yatak kapasitesi ilave edeceklerini bildirdi.