-"BANKA HESAPLARINIZI KONTROL EDİN" İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, son 3 yılda bankalarda unutulup zaman aşımına uğrayarak kamulaştırılan para tutarının 73 milyon lirayı geçtiğini belirterek, hesap sahiplerini banka mevduatlarını takip etmeleri konusunda uyardı. Yahya Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, sadece geçen yıl fona devredilen paranın 37 milyon lira olduğunu kaydederek, neredeyse her yıl Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi kadar tutarın bankalarda unutulduğunu ifade etti. Zaman aşımına uğrayan hesaplar içinde dövizin de önemli tutara eriştiğini bildiren Arıkan, son 3 yılda yaklaşık 9 milyon dolar ve 7,5 milyon avronun fona devredildiğine, son 3 yılda bankalarda unutulup zaman aşımına uğrayarak kamulaştırılan toplam tutarın 73 milyon lirayı geçtiğini belirtti. Arıkan, bu yılki listenin 1 Şubat Salı günü açıklanacağını, hesap sahiplerinin banka mevduatlarını takip etmesi gerektiğini ifade etti. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayan paraların zaman aşımına tabi olduğuna değinen Arıkan, şunları kaydetti: ''Bu tip hesaplar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakip fona gelir kaydedilmektedir. Oysa bankalar 1 Şubat Salı günü söz konusu kıymetlere ilişkin listeleri kendi internet sitelerinde yayımlayacak. Tüm listeler ise aynı tarihte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) ilan edilecek. Bunları 30 Nisana kadar görme imkanı var.'' Yahya Arıkan, belirlenen sürede başvurulmaması halinde, yasa gereği zaman aşımına uğramış mevduat, emanet hak ve alacakların TMSF'ye devredileceğini, bankada hesabı bulunan hak sahibi ölmüşse veraset ilamı ve tüm mirasçılarının imzası bulunan üst yazıyla birlikte ilgili şubeye müracaat edilmesi gerektiğini belirtti. Arıkan, 1 Şubatta açıklanacak zaman aşımı hesapları tutarlarıyla birlikte fondaki paranın 4 yılda 100 milyon lirayı geçmesinin beklendiğini ifade ederek, bu paranın eğitim, sağlık gibi alanlara aktarılmasını önerdi.