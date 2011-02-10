-"BALYOZ'UN MAĞDURU HÜKÜMETTİR" İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuksuz sanıklarından Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, ''Bu suçun mağduru hükümettir. Suçtan zarar gördüğü iddiasıyla talepte bulunacak olan hükümetin unsurlarıdır'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada söz alan Özden Örnek'in avukatı Dinçer Eskiyerli, Örnek'in Donanma Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığını ve müvekkili hakkında bilgisayar çıktıları dışında bilgi ve belge bulunmadığını ifade ederek, Gölcük'te ele geçirilen birtakım belgelerin bu davadaki belgelerle nitelik itibariyle farkı olmadığını söyledi. Eskiyerli, belgelerin miktarlarının fazla olmasının ve ''Balyoz Planı''ndaki eksiklikleri tamamlar gibi görünmesinin kendileri için delil niteliği bulunmadığını belirterek, ''O belgeler dosyaya girebilir ama girme usulü yanlış. Savcı Fikret Seçen bir posta görevi yapmamalıydı. El koymadaki usulsüzlükleri bir tarafa bırakıyorum. Önce bu belgeleri incelemesi gerekiyordu'' diye konuştu. Yargılanan hususun işin tasarı aşaması olduğunu ifade eden Eskiyerli, ''Düşüncenin, tasarının mağduru olmaz. Bu suçun mağduru hükümettir. Suçtan zarar gördüğü iddiasıyla talepte bulunacak olan hükümetin unsurlarıdır'' dedi. Avukat İlkay Sezer de ifadelerin iddianame sırasına göre alınmamasını, aynı birlikte görev yapan ve iddianamede seminerde birlikte olduğu iddia edilen kişilerin ifadelerinin birlikte alınmasını talep ettiklerini söyledi. Önceki duruşmalarda bazı sanıkların kimlik bilgilerinin yanlış yazıldığının ortaya çıktığını hatırlatan Sezer'in ''Başka bir askerin kimlik bilgileri bulunabiliyorsa birçok kişinin kimlik bilgileri de mevcuttur. Fişleme budur'' demesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, teknik olarak tam bilmemesine rağmen kimlik bilgilerinin UYAP sisteminden bulunabileceğini kaydetti. Sezer de ''Bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibiyse zaten teknik bir hata olduğu ortaya çıkar'' dedi. Bu yargılamanın siyasi boyutunun olmamasını umduğunu belirten Sezer, ''Bu davadaki bazı sanıklara tahliye veren mahkeme üyelerinin tayini çıkarıldı. Bunun mevcut hakimler üzerinde etki yaratmamasını umuyorum. Bu davada yargılanan sanıklardan hiçbirinin iddianamedeki suçlarla ilgisi olmadığına eminim'' diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Diken, yarınki duruşmada diğer sanık avukatları ve sanıkların taleplerinin alınacağını belirterek duruşmayı erteledi.