-"BALYOZ"DA YAKALAMA EMRİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 30.06.2011 - İkinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 8 kişiden 5'i karara itiraz etti. Alınan bilgiye göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin tensip incelemesi sırasında haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdiği 8 kişiden Korgeneral Turgut Atman, Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tümgeneral Beyazıt Karataş, Tuğgeneral Mehmet Eldem ve Tuğgeneral Mustafa Erhan Pamuk'un avukatları, karara itirazda bulundu. Yakalama emri kararının düzeltilmesi yönündeki itirazın, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirileceği öğrenildi.