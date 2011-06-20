-"BALYOZ"DA MİKROFON ELEŞTİRİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan Metin Yavuz Yalçın'ın avukatı Salim Şen, duruşma salonunda tavana asılı mikrofonların bulunmasını eleştirdi. Mahkeme heyetine seslenen Şen, ''Siz daha önce savunmalık yapmadınız. Biz burada yargılananlarla özdeşleşiyoruz. Onlarla özdeşleşmeden savunma yapamayız. Buradaki insanların geçmişini de biliyorum. Ne kadar düzgün insanlar olduklarını da biliyorum'' dedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken de, mikrofonların güvenlik nedeniyle salona yerleştirildiğini söyledi. Şen'in ''O zaman siz bir avukat yüzünden bütün toplumu cezalandırıyorsunuz'' sözlerine de Başkan Diken, ''Biz güvenliği sağlamak için tedbir alıyoruz. Kimsenin yatak odasına da mikrofon yerleştirmedik. Duruşmaya ara verildiğinde bu mikrofonlar kapanıyor'' diye konuştu. Savcı Kırbaş'ın, en az 30 sanığa ''Siz olsanız ne yapardınız? Yapar mıydınız?'' diyerek şahsi kanaatlerini sorduğunu ifade eden Şen, maddi deliller ya da eylemlerle ilgili sorular sorulabileceğini kaydetti. Kırbaş'ın, sanıkların lehine delilleri toplama görevini yerine getirdiğine inanmadıklarını ileri süren Şen, ''Mahkeme olarak bu duruma nasıl izin veriyorsunuz? Hukukçuluğunuzdan şüphem yok ama niyetinizden şüpheliyim. Bu tarz sorular sorulmasın. Müvekkilimden de rica ediyorum bu tarz sorulara cevap vermesin'' dedi. -SES KAYDI- Çapraz sorgu sırasında Savcı Kırbaş'ın bir ses kaydına ilişkin dökümleri okumasına, Yalçın ''Dava ile ilgisi yok'' diye itiraz etti. Avukat Şen de, bu kaydın ortam dinlemesi yoluyla elde edildiğini ve yasal olmadığını ifade etti. Şen'in, savcının ses kaydını okuduğu sırada sık sık müdahale etmesi üzerine Başkan Diken, ''Sabredin bakalım, ne soracak. Bir dinleyelim'' uyarısında bulundu. Savcının soru sormadığını, kanaat oluşturmaya, kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığını öne süren Şen'i uyaran Diken, ''Cumhuriyet savcısıyla ilgili suç isnadında bulunuyorsunuz. Böyle konuşamazsınız. CMK 252-1'i uygularım'' diyerek duruşma düzenini bozanların salondan çıkarılacağına ilişkin yasa maddesini hatırlattı. Başkan Ömer Diken, Savcı Kırbaş'ın okuduğu metnin ikinci ''Ergenekon'' davası sanıklarından emekli Albay Levent Göktaş'ın Ankara'daki bürosunda soruşturma sırasında yapılan aramada bulunan 51 numaralı DVD içeriğinde ''Metin Yavuz Yalçın'' ismiyle kayıtlı olduğunu söyledi. Ses kaydının dökümünün İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen tespit tutanağı olduğunu ve dosyada bulunduğunu ifade eden Diken, ''Ergenekon'' soruşturması sırasında nöbetçi hakim olduğunu ve Göktaş'ın kendisine ifade vermesi nedeniyle konuyu bildiğini anlattı. Yalçın da, ''O DVD yok, kırık. Konuşmaların hepsi montaj'' diye tepki gösterdi. Duruşmada savunmasını yapan Hamdi Poyraz da, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için değil, vatanımı korumak, düşmanla savaşmak için görevlendirildim'' diyerek suçlamaları reddetti. Tutuklu sanık Fatih Musa Çınar da, Ekim ayında eşini kaybettiğini ve iki oğlu olduğunu belirterek, büyük oğlunun okuduğu Harp Okulu'ndan 13 yaşındaki kardeşine bakmak için ayrıldığını anlattı. Tutuklu sanık Gökhan Gökay da tahliyesini istedi. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.