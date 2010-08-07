-"BALYOZ"DA HAKİM ÖZÇELİK MUHALİF KALDI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Albay Ahmet Şentürk tutuklandığı için ''Balyoz Planı'' davası kapsamında 101 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Kararda Hakim Metin Özçelik, 101 sanığın avukatları tarafından verilen yakalama emrinin kaldırılması yönündeki itirazların reddedilmesini isteyerek, mahkeme heyeti tarafından verilen karara muhalif kaldı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 14 sayfalık kararda, hakkında tutuklama kararı alınan sanık Ahmet Şentürk hakkındaki yakalama emrinin konusuz kaldığı belirtilerek, yakalama emrine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği kaydedildi. Kararda, Şentürk dışındaki 101 sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin oy çokluğuyla kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Kararda, hakim Özçelik, haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıkların tümünün kaçma tehlikesinin bulunduğunun somut olarak anlaşıldığı, sanıklar hakkındaki kaçma şüphelerinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz olduğunu belirterek, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şentürk dışındaki 101 sanık hakkında verilen yakalama emrinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Yakalama kararını kaldıran mahkeme heyeti, kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yakalama müzekkerelerine karşı itiraz hakkının bulunduğunu hatırlatarak, ''Sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılabilmesi için kaçak olmaları gerekir. Sanıkların bu duruma uymadıkları açıkça görülmektedir'' ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet savcısı Celal Kara'nın da görüşüne yer verilen kararda, savcı Kara'nın yakalama emirlerinin kaldırılması yönündeki itirazların reddine karar verilmesini istediği belirtildi.