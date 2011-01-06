-"BALYOZ"DA ANAYASA MAHKEMESİ TALEBİNE 2. RET İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan Mahkeme Heyeti, sanıklardan emekli Oramiral Özden Örnek ile emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın suç tarihinde kuvvet komutanı olmaları nedeniyle, yargılamanın, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılması yönündeki talebi, sanıkların yargılandıkları suçun görevleriyle ilgili olmadığı gerekçesiyle reddetti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, diğer celselerde yapılan yazılı ve sözlü talepler hakkında ara karar alındığını belirtti. Başkan Diken, avukatlar tarafından talep edilen emanetteki 9 klasör ile bir CD'nin incelendiğini ifade ederek, klasörler içindeki dokümanları kısaca açıkladı. Klasörlerdeki verilerin, power point sunumlu olup, resim ve yazılardan oluştuğunu belirten Diken, klasörlerde askeri harekat tarzlarını bildirir farazi harita, evrak ve sunumların olduğunu kaydetti. Yine bunların içinde TSK kolordu plan çalışmaları, haritalar, askeri silah ve mühimmatlara ilişkin resim ve evrakların bulunduğunu ifade eden Diken, yapılan klasör ve CD incelemesinde sanıklar aleyhinde ya da lehinde bir delil bulunmadığının ve bunların sanıklarla ilgisinin olmadığının anlaşıldığını dile getirdi. Başkan Diken, bunların bir CD'ye aktarılarak kapalı zarf içerisinde adli emanete alındığını kaydetti. Ömer Diken, ardından diğer taleplere ilişkin kararları okudu. Buna göre, duruşma salonunun, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne ya da başka bir yere taşınması yönündeki talep, dosyadaki sanıkların sayısının fazla ve Beşiktaş'taki duruşma salonlarının kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle reddedildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komtanlığının davaya müdahil olması yönündeki talebini ise Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre suçtan zarar gördüğü iddia edilen kişi ya da kurumların sözlü ya da yazılı müracaatta bulunması gerektiğinden, kabul etmedi. Mahkeme heyeti, dosyada askeri ve teknik terimler olması nedeniyle duruşmalarda askeri bilirkişinin bulunması yönündeki talebin de bu aşamada gerekli görülmediğinden reddine karar verdi. -SUÇ ASKERİ MAHKEME KAPSAMINDA DEĞİL- Sanıkların savunmaları tamamlanmadığı için duruşmalardan vareste tutulmaları yönündeki talebi de kabul etmeyen mahkeme heyeti, dosyanın asker sanıklar olması nedeniyle Askeri Mahkemeye gönderilmesi yönündeki talebe ilişkin, Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini hatırlattı. Sanıkların yargılandığı suçun, eski TCK'ya göre düzenlendiği ve bunun Askeri Ceza Kanunu kapsamına girmediğini ifade eden mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçların, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin alanına girdiğini kaydetti. Mahkeme Heyeti, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın avukatları tarafından yapılan müvekkillerin suçun işlendiği dönemde kuvvet komutanı olarak görev yapmaları nedeniyle, yargılamanın, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılması yönündeki taleple ilgili, bu kişilerin görevlerinden dolayı Anayasa Mahkemesinde yargılanabileceklerini ifade etti. Ancak, bu sanıklara atılı suçun görevleriyle ilgili olmadığını ifade eden mahkeme heyeti, talebin reddine karar verdi. CD'ler üzerinde bilirkişi incelemesi yönündeki talebi de bunlarla ilgili bilirkişi raporları bulunduğundan kabul etmeyen mahkeme heyeti, gazeteci Mehmet Baransu tarafından savcılığa verilen 10 ses kaydının ise CD ortamında, isteyen sanık ve avukatlara verilmesine karar verildi. Yargılamaların durdurulması yönündeki talebi de kabul etmeyen mahkeme heyeti, suç tarihinin 2003 yılında olduğu, mahkemelerinin bu tarihte kurulmadığı gerekçesiyle davanın normal ağır ceza mahkemesinde görülmesi yönündeki talebi de reddetti. Mahkeme heyeti, mahkemelerinin, kaldırılan DGM'lerin yerine kurulduğunu, suç işlendikten sonra kurulmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, dosyada kimlik bilgileri bulunmayan, ancak iddianamede sanıklar arasında yer alan Recep Yavuz hakkında kamu davası açılmış sayılamayacağından, durumunun İstanbul Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine karar vererek, Özgür Düşünce ve Eğitim Derneği ile bu Derneğin Başkanı Rıdvan Kaya, Hamza Türkmen ve yazar Abdurrahman Dilipak'ın müdahillik taleplerinin ise bu yöndeki beyanları alındıktan sonra karar verilmesine hükmetti. Duruşmaya öğlen arası verildi.