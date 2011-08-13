-"Balyoz"da 9 kişi mahkemede İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça sorgulanan 8'i muvazzaf asker 9 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı görevlilerce sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 6 albay, 2 astsubay ve 1 sivil memurdan oluşan 9 kişi, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulandı. Savcı Ayar, bu kişilerin tamamını, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti.