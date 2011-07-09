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"BALYOZ"DA 5 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

09 Temmuz 2011 10:22

-"BALYOZ"DA 5 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemece sorgulanan 6 kişiden aralarında bir tuğamiralin de olduğu 5'i tutuklanırken, bir kişi serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından sorgulanmalarının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen biri tuğamiral 6 muvazzaf askerin sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, 6 muvazzaf askerden, aralarında bir tuğamiralin de olduğu 5'inin tutuklanmasına karar verdi. Bir muvazzaf asker ise serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 7 kişiden emekli asker olan biri, savcı Ayar tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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