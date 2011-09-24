-"Balyoz"da 4 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında savcılıkça mahkemeye sevk edilen 4 muvazzaf asker tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen bir tümgeneral, bir tuğamiral ve iki albay, İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. Tutuklu 4 muvazzaf asker, Hasdal Cezaevine gönderildi.