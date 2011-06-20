-"BALYOZ"DA 15 SANIK SAVUNMA YAPTI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - ''Balyoz Planı'' davasında tutuklu 11 sanığın daha savunması alındı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan Nihat Özkan, dava konusu seminer sırasında Kara Harp Akademisinde öğrenci olduğunu belirterek, ''Sözde plan ekindeki adımın yazılı olduğu listedeki gibi bir görev almadım. Bana görev tebliğ edildiğine ilişkin hiçbir belge bulunmamaktadır. Mahkeme asıl bu tertibi yapanları yakalamalı'' dedi. Soruşturma sırasında ifadesini alan savcının avukatına ''Bana kalsa ben tutuklarım. Böyle şeyin tebliği, tebellüğü mü olur?'' dediğini söyleyen Özkan, ''Bunları söyleyen savcı şimdi Yargıtaya atandı. Bu dosya onun önüne gidecek. Şimdi bu adalete nasıl güveneceğiz'' diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken ise yasalara göre hakim ve savcıların Yargıtaya atandıktan sonra daha önceki dosyalarına bakamayacaklarını ifade etti. Tutuklu sanıklardan Nedim Ulusan da dava konusu seminer sırasında harp akademilerinde 1 aylık öğrenci olduğunu belirterek, halen yurt dışında görevli olduğunu kaydetti. Ulusan, tahliyesini istedi. Duruşmada savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Zafer Karataş, Aytekin Candemir, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Barbaros Kasar, Murat Ataç, Bahtiyar Ersoy, Soydan Görgülü ve İsmet Kışla da tahliyelerini talep etti. Bugünkü duruşmada Metin Yavuz Yalçın ile birlikte toplam 15 sanık savunma yaptı. Duruşma yarına ertelendi.