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"Balyoz"da 1 tutuklama İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 22:05

-"Balyoz"da 1 tutuklama İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Kurmay Albay Hasan Özyurt tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'ın adliyede bulunmaması nedeniyle, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten savcı Cihan Kansız tarafından ifadesi alınan Özyurt, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar sorgulanan Özyurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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