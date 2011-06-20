-"BALYOZ"A EK İDDİANAME TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianame, ''Balyoz Planı'' dava dosyasıyla birleştirilme talepli olarak, bu davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar, 15'i tutuklu 28 kişiye ilişkin Eskişehir'de ele geçirilen belgelerle ilgili ''Balyoz Planı'' soruşturmasının bir bölümünü tamamlayarak iddianame hazırladı. Bir süre önce tutuklanan emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yine bir süre önce tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 28 şüpheli hakkında, ''Darbeye eksik teşebbüs'' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ''Balyoz Planı'' davasının dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Savcı Hüseyin Ayar'ın, ''Balyoz Planı'' soruşturması çerçevesinde, bir süre önce tutuklanan Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü ve 3 albayın da aralarında olduğu şüphelilere yönelik soruşturmasının ise devam ettiği öğrenildi. Savcı Hüseyin Ayar tarafından yürütülen ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında bugüne kadar, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.