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"BALYOZ" İDDİANAMESİNİN OKUNMASI TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2011 18:55

-"BALYOZ" İDDİANAMESİNİN OKUNMASI TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının 968 sayfalık iddianamesinin okunması tamamlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, 6 Ocak 2011'deki üçüncü oturumdan itibaren TRT spikerleri Ömer Ersöz ve Hakan Kara tarafından iddianamenin okunması sona erdi. Mahkeme heyeti, 9 oturum boyunca dönüşümlü olarak okunan iddianamenin tamamlanmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.

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