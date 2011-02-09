-"BALYOZ" İDDİANAMESİNİN OKUNMASI TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının 968 sayfalık iddianamesinin okunması tamamlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada, 6 Ocak 2011'deki üçüncü oturumdan itibaren TRT spikerleri Ömer Ersöz ve Hakan Kara tarafından iddianamenin okunması sona erdi. Mahkeme heyeti, 9 oturum boyunca dönüşümlü olarak okunan iddianamenin tamamlanmasının ardından duruşmayı yarına erteledi.