-"BALYOZ" İDDİANAMESİNİ TRT GÖREVLİLİLERİ OKUYOR İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken ve diğer üyeler hakkında yapılan reddihakim talepleri kabul edilmedi. Duruşma, mahkeme tarafından görevlendirilen TRT'den görevli iki kamu görevlisi tarafından iddianamenin dönüşümlü olarak okunmasıyla devam ediyor. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Mahkeme Başkanı Ömer Diken, geçen celselerde yapılan taleplere ilişkin alınan ara kararları okudu. Başkan Diken, sanıklardan Halil İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in kuvvet komutanı olması nedeniyle tüm dosyanın, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapılması için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi yönündeki talep ile yargılamanın askeri mahkemede yapılması konusundaki taleplerin reddine karar verildiğini açıkladı. Duruşmada söz alan Levent Erkek'in avukatı Yılmaz Yazıcıoğlu, mahkemenin, Beşiktaş'taki duruşma salonlarının yetersizliği nedeniyle Silivri Cezaevindeki duruşma salonunda yapıldığını belirterek, cezaevindeki bir salonda yapılan yargılamada bağımsız ve tarafsız olunamayacağını söyledi. Avukat Yazıcıoğlu, bu nedenle Mahkeme Heyeti Başkanı ve heyet üyelerinin reddini talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından Başkan Diken, Beşiktaş'taki duruşma salonunda güvenliğin sağlanması hususunun da değerlendirildiğini belirterek, duruşmanın Silivri'deki salonda yapılmasının hakimin tarafsızlığıyla ilgisi olmadığını kaydetti. Başkan Diken, bu sebeplerle reddihakim talebinin geri çevrilmesine karar verildiğini açıkladı. Duruşmada, mahkeme tarafından görevlendirilen TRT İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan kamu görevlileri Ömer Ersöz ve Hakan Kıra tarafından iddianame dönüşümlü olarak okunmaya başlandı.