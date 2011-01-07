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"BALYOZ" DAVASINDA DURUŞMA 10 OCAKTA İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2011 20:06

-"BALYOZ" DAVASINDA DURUŞMA 10 OCAKTA İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin görülen davanın bir sonraki duruşması 10 Ocak Pazartesi günü yapılacak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sabahki bölüme revire gittikleri için katılamayan birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Mehmet Fikri Karadağ ile başka suçtan Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Kayseri Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz de saat 11.00 sıralarında geldi. Duruşmada TRT spikerleri Hakan Kıra ve Ömer Ersöz, iddianamenin okunmasına 124'üncü sayfadan itibaren başladı. İddianame, bugünkü oturumda spikerler tarafından dönüşümlü olarak 250'nci sayfaya kadar okunabildi. Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, iddianamenin okunmasına ara vererek, duruşmanın 10 Ocak Pazartesi gününe ertelendiğini açıkladı. Diken, duruşmaya katılmayan sanıklardan Mustafa Korkut Özarslan'ın aldığı 5 günlük raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Bu arada, bugünkü duruşmaya izleyicilerin ilgisinin az olduğu görüldü. Sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Doğan da rahatsız olduğu için mahkemeden izin alarak, saat 15.00'ten sonra duruşmadan ayrıldı.

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