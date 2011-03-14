-"BALKAN ÜLKELERİ NATO VE AB ÇATISI ALTINDA YER ALMALI" ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bosna Hersek'in ve bütün Balkan ülkelerinin NATO ve AB çatısı altında yer almasının kaçınılmaz olduğuna inandıklarını belirtti. Gül, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic ile Çankaya Köşkü'ndeki başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Josipovic ile daha önce İstanbul'da ve yurt dışındaki çeşitli toplantılarda bir araya geldiklerini anlatan Gül, Türkiye'yi ilk kez resmi olarak ziyaret eden mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. İki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Gül, ilişkilerin dostane ve güçlü bir şekilde devam ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin tüm Balkan ülkelerinin istikrarına, güvenliğine ve zenginliğine önem verdiğinin altını çizerek, ''Balkan ülkelerinin, Avrupa-Atlantik kurumlarında yer alması bu vizyona hizmet edecektir'' dedi. Hırvatistan'ın AB üyelik müzakerelerine Türkiye ile aynı dönemde başladığı hatırlatan Gül, bu ülkenin, müzakere sürecini başarıyla yürüttüğünü belirtti. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin ortak noktalardan birini Bosna Hersek ile ilgili paralel politikaların oluşturduğunu dile getiren Gül, her iki ülkenin de Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine önem verdiğini kaydetti. Türkiye'nin Bosna Hersek konusunda Hırvatistan ile yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Gül, Josipovic'in bu konudaki tutumunu takdirle izlediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, ekonomik ilişkilere de önem verdiklerini ifade ederek, Türk şirketlerinin Hırvatistan'da büyük turizm faaliyetleri olduğunu, ulaştırma, havaalanı yapımı ve gemicilik sektörlerinde de büyük potansiyel bulunduğunu kaydetti. Gül, iki ülkenin kültürel konularda da yakın ilişki içinde olduğunu dile getirdi ve Türk dizilerinin Hırvatistan'da ilgi görmesini buna örnek olarak gösterdi. -SORULAR- Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü toplantılarında ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin sorulması üzerine Türkiye'nin; Sırbistan ve Bosna Hersek, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile yaptığı üçlü toplantılara önem verdiğini kaydetti. Bosna Hersek'in ve bütün Balkan ülkelerinin NATO ve AB çatısı altında yer almasının kaçınılmaz olduğuna inandıklarını vurgulayan Gül, ''Balkanlar'ın istikrarı, refahı ve güvenliği buradan geçiyor'' dedi. Bosna Hersek'in NATO üyeliği için anlaşma imzaladığını anımsatan Gül, üyeliğin gerçekleşmesi için gerekli olan reformlar konusunda Bosna Hersekli ilgilileri cesaretlendirmeye ve her türlü yardımı yapmaya kararlı olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Libya'ya uluslararası müdahale konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, Libya'da yaşananları kaygıyla takip ettiklerini belirtti. Libya'da bir nevi iç savaş yaşandığına dikkati çeken Gül, kan dökülmemesini arzu ettiklerini belirtti. Gül, ''NATO'nun Libya'ya doğrudan müdahalesi söz konusu olamaz. Zaten Libya halkı, hükümet, muhalefet yabancı ülke askerlerini istemiyor. Ancak BM kararıyla uluslararası hukuk, meşruiyet çerçevesinde ne yapılacaksa yapılır kanaatindeyiz'' diye konuştu.