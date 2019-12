-"Bakü Uluslararası İnsani Forumu" başladı BAKÜ (A.A) - 10.10.2011 - Azerbaycan ile Rusya liderlerinin girişimiyle düzenlenen ''Bakü Uluslararası İnsani Forumu'' Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Gülistan Sarayında düzenlenen forumun açılışında konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, milletlerarası ilişkilerin gelişmesinin bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, forum çerçevesinde görüşülecek konuların ve yapılacak fikir mübadelesinin ülkeler arasında insani ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. İlham Aliyev, forumun düzenlenmesi fikrinin Azerbaycan ve Rusya aydınları tarafından ileri sürüldüğünü ve her iki ülke devlet başkanları tarafından desteklendiğini vurguladı. 2008 yılında insani işbirliğine ilişkin Bakü sürecini başlattıklarını ifade eden Aliyev, 2009 yılında İslami İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin toplantısı, 2010 yılında Dünya Dini Liderleri Zirvesi'nin ve 2011 yılında Medeniyetler Arası Diyalog Forumu'nun Bakü'de düzenlendiği kaydetti. Azerbaycan'da insanların refah düzeyini yükseltmek için siyasi-iktisadi alanlarda reformların yapıldığını ve bu gelişmelerin insani alanda işbirliklerini de güçlendirdiğini vurgulayan ilham Aliyev, eğitim alanındaki düzenlemelerin ve insana yatırımın önemli olduğunu belirtti. Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun Azerbaycan'da maddi ve manevi büyük hasara neden olduğunu, bir milyon Azeri kökenli insanın yurtlarından zorla göç ettirildiğini ve mülteci konumuna düştüklerini kaydeden Aliyev, Azerbaycan'ın mülteci sayısına göre dünyada ilk sırada yer aldığını söyledi. Azerbaycan devletinin faaliyetlerinin halkın yaşam standardını yükseltmeye ve komşu ülkelerle ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olduğunu kaydeden Aliyev, çalışmaların, milletler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve ülkede çok kültürlülük geleneklerinin daha da derinleştirilmesi yönünde devam ettirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti. -Demirel- Forumda konuşan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir kere daha gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek,'' Aslına bakarsanız bu muhteşem şehirde olmak her zaman çok güzeldir, ancak bu kez burada bulunmanın dost ve kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığının 20. yıldönümüne denk düşmesi bunu daha da özel kılmaktadır'' diye konuştu. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerine de değinen Demirel, ''Bugün Türkiye ile Azerbaycan, ekonomiden kültüre, ulaşımdan enerjiye, her alanda mükemmel ilişkilere sahiptir. Bu anlamda, 20 yıl önce başlattıklarımızın, giderek daha da gelişen ilişkilerimiz açısından bir temel teşkil etmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Devlet adamlarımızın ortak vizyonu ve halklarımızın karşılıklı sevgisini dikkate alarak, ilişkilerimizin henüz bunları tam olarak yansıtan düzeye erişmediğine inanıyorum'' diye konuştu. Toplantının yarınki bölümünde AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün,''Sosyal Medyanın Geleneksel Medyaya Etkisi'' adlı bir konuşma yapacağı bildirildi. Kempinski Otel'de gerçekleşecek konuşma sonunda Öztürk'ün, Azerbaycan devlet ajansı Azertac'ın Genel Müdürü Aslan Aslanov ve çeşitli haber ajansları yetkililerinin katılacağı, ''Küreselleşen dünyada küresel medya ve haber üretiminde ileri teknolojilerin entegresyonu konuları'' adlı paneli de moderatör olarak yöneteceği kaydedildi.