-"Bakanlar Kurulu'ndan çekilmeli" ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki iddialarıyla ilgili olarak, ''Siyasi etik açısından; böyle çok önemli ve büyük bir iddiayı taşımakta olan eski İçişleri Bakanı'nın, en azından yargı sonucu alınıncaya kadar Bakanlar Kurulu üyeliğinden çekilmesinde yarar olacağı kanaatindeyim. Siyasi ahlak da bunu gerektirir'' dedi. Sincan'da bir sürücü kursunun açılışına katılan Bahçeli, trafik kazalarının arttığı bir dönemde sürücü kurslarına düşen görevin çok önemli olduğunu söyledi. Bahçeli, şoför adaylarının iyi bir şoför olarak ve kazaları önleyici bilgi ve birikime sahip olacak şekilde yetiştirilmesinde yarar olduğunu dile getirdi. MHP Genel Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün şehir yapılanması KCK ile BDP arasında irtibat olduğunu gösterdiği belirtilen belgeleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini ifade eden bir gazetecinin, ''Bu kapatma sinyali olarak değerlendiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine, savcılığa intikal etmiş bir konu üzerinde yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi. Bahçeli, ''KCK ile PKK ilişkileri ve bunun BDP'ye uzantıları yeni bir olay gibi takdim ediliyorsa çok büyük bir yanlışlığa düşülmüş demektir. Bu geçmişten bu yana devam eden bir süreçtir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda çok geç kalmış kanaatindeyim'' diye konuştu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Feneri e.V soruşturmasıyla ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkındaki İçişleri Bakanı olduğu döneme ilişkin iddialarıyla ilgili yorumunun sorulması üzerine şöyle konuştu: ''Bu, Sayın CHP Genel Başkanı'nın ortaya koyduğu bir iddiadır. Buna karşılık Sayın eski İçişleri Bakanı'nın kamuoyuna verdiği açıklamaları da dikkatlice takip etmekteyiz. Deniz Feneri de yargı süreci içindedir. Yargı süreci içinde devam eden tartışmaları kamuoyunu da sürekli derinleştirerek, bir çıkmaza sokmak yerine; yargının bu iddiaları da dikkate alarak kısa süre içinde sonuç alabilecek faaliyet içinde bulunmasında yarar vardır. Siyasi etik açısından, böyle çok önemli ve büyük bir iddiayı taşımakta olan eski İçişleri Bakanı'nın en azından yargı sonucu alınıncaya kadar şu an Bakanlar Kurulu üyeliğinden çekilmesinde yarar olacağı kanaatindeyim. Siyasi ahlak da bunu gerektirir.'' MHP Genel Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın mesai saatlerine ilişkin önerisiyle ilgili soruyu ise, ''Sayın Enerji Bakanı mesai saatlerinin erkene alınmasını söylüyor, Sayın Çalışma Bakanı da 'gündemimizde böyle bir şey yok' diyor. İki boş lafın neresini tartışalım'' diye yanıtladı.