-"BAHÇELİ'NİN DÖNEMİNDE 21 BANKA BATTI" BURSA (A.A) - 22.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''21 tane banka battı Bahçeli'nin döneminde. CHP'nin yavrusu DSP de onların yanındaydı. Bazı bürokratlar da şimdi CHP'nin kadrosu içinde o döneme ait'' dedi. Erdoğan, Kent Meydanı'nda düzenlenen partisinin Bursa Mitingi'nde yaptığı konuşmada, okullarda kara tahtayı kaldıracaklarını, akıllı tahtaya geçeceklerini, bu akıllı tahtaların bilgisayar donanımlı ve internet ağıyla dünyaya bağlı olacağını söyledi. Öğrencilere elektronik kitap vereceklerini, bu uygulamayı 4 yıl içinde tüm okullarda başlatacaklarını bildiren Erdoğan, ''Bütün müfredat, bütün dersler bunun içinde olacak ve bunları ücretsiz olarak vereceğiz. Fakir zengin ayrımı yapmayacağız. Hepsine vereceğiz'' diye konuştu. ''Amerika'da Georghe, Edvard, Almanya'da Hans bu imkanlardan istifade edecek de benim Bursa'mda Ahmetim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşem, Fatmam, Eminem, Betülüm niçin bunlardan istifade etmesin'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu sistem 4 yıl içinde okullarımıza yerleşecek. Ama bununla beraber bu bizi nereye taşıyacak biliyor musunuz? Artık evinden bile okulu, dersini takip edebilme imkanını getirecek. Biliyorsunuz Amerika'da 'home school' dedikleri sistem. Bunu aynen biz yaşayabileceğiz. Üniversitelerde de bunu yaşayabileceğiz. Üniversitelerde bunu yaşadığımız zaman zaten artık 'üniversiteye giremeyen' diye bir şey de kalmayacak. Bu sisteme doğru gidiyoruz. 2023'e doğru bunların tamamı ne olacak? Bitmiş olacak. Hedef bu. Türkiye hazır, hedef 2023. Onun için sizlerle 12 Haziran'da hep birlikte el ele vereceğiz. Çok iyi hazırlanacağız.'' Erdoğan, kendi hükümetlerinden önce üniversitelerde burs olarak ''45 liracık'' verildiğini, kendilerinin ise şu an 240 lira verdiklerini, Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere 150 lira beslenme yardımı, master öğrencisine 480 lira, doktora öğrencilerine de 720 lira verdiklerini bildirdi. -''BİZ EMANETÇİYİZ'' Partililerin konuşmasını bölerek ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratlarına, ''Biz sizinle gurur duyuyoruz'' diye karşılık veren AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz emanetçiyiz. Siz yüce bir görev verdiniz. Vergilerinizle her şeyinizle bu görevi biz layıkıyla taşımak istiyoruz. Başımızı şöyle bir iki elimizin arasına alıp düşünelim. Biz, iktidara geldiğimizde bu ülkenin milli geliri 8,5 yıl önce neydi? 230 milyar dolar. Ah benim kardeşim şimdi ne 740 milyar dolar. Bire üç katlamışız. Bakın nereden nereye? Türkiye'nin borcu milli gelire orantıladığımız zaman neydi biliyor musunuz? Yüzde 61. Şimdi borcumuz ne biliyor musunuz? Yüzde 25. Nereden nereye. Devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? Yüzde 63. Şimdi devletin borçlanma faizi 7-8 ya. Bu kimin cebinden çıkıyordu. Benim Bursalı kardeşimin cebinden çıkıyordu. Çiftçimin, köylümün, işçimin, memurumun cebinden çıkıyordu. Şimdi utanmadan çıkıp diyorlar ki 'bu faiz yüksek' 63'den 7'ye geldi be. Ey MHP, sayın Bahçeli sen bunu bize böyle devrettin ya. 63 devrettin biz 7'ye 8'e indirdik. 21 tane banka battı Bahçeli'nin döneminde. CHP'nin yavrusu DSP de onların yanındaydı. Bazı bürokratlar da şimdi CHP'nin kadrosu içinde o döneme ait. 40 milyar dolara mal oldu benim milletime. Peki şu küresel finans krizinde bizim 1 tane bankamız battı mı? 1 tane sigorta şirketi battı mı? ABD'de Brothersler batarken biz de bir şey olmadı. Biz dimdik ayakta durduk. Ben küresel finans krizi 'bizi teğet geçecek' dediğim zaman bazıları dalga geçiyordu. Sonra baktılar ki evvel Allah bu işi en az zararla biz atlattık. Dediler ki 'Başbakan haklı çıktı' Biz yere sağlam bastık. Biz hem güçlendik hem yatırımlarımızı yaptık. Sayın Bahçeli sana soruyorum; IMF'ye ne kadar borçla devrettin bize hükümeti? 23,5 milyar dolar. Duy beni Bursalı kardeşim duy. Onlar IMF'nin kapısında kul köleydiler. Biz olmadık. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz ne kadar biliyor musunuz? 4,9 milyar dolar. 5'in altına düştük. Problem değil. İstesek şimdi öderiz ha. Şimdi öderiz ama çok çok düşük bir faiz olduğu için 2013 Nisan'a kadar arada sırada ödeyip bitiririz. Olay bu.'' -''HANGİ YÜZLE KONUŞUYORLAR ANLAMIYORUM'' Erdoğan, o dönemlerde Merkez Bankası'nın kasasında 27,5 milyar dolar döviz rezervi bulunduğunu, şimdi bu rakamın 95 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Görevde bulundukları süre içinde bir tane banka batırmadıklarını, aksine bankaları güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: ''Sayın Bahçeli hem sizin borçlarınızı ödüyoruz hem sizin kirlerinizi temizliyoruz, Türkiye'nin itibarını dışarıda artırıyoruz. Bir tane banka batırmıyoruz, bankalarımızı da güçlendiriyoruz. Onların iktidarında Ziraat Bankası zarardaydı. Devamlı 'görev zararı' diyorlardı. Şu anda Avrupa'nın en karlı bankalarından bir tanesi oldu Ziraat Bankası. Yüzde 59 faiz ile çiftçiye kredi veriyordu, şimdi yüzde 5 faiz ile veriyor. Nereden nereye. Aynı şekilde Halk Bankası. En çok kar eden Devlet Bankaları arasına girdi. Ey Bahçeli ya neyi konuşuyorsun sen. Ben rakamlarla konuşuyorum sen ne ile konuşuyorsun hakaretle. Benden hakaret duydunuz mu? Her şey ortada. Rakam yetiyor mu? Vakıfbank'ı batırıyorlardı, şu an o da kazanıyor. Hangi yüzle konuşuyorlar? Anlamıyorum. Yani bu halkın karşısına hangi yüzle çıkıyorlar anlamıyorum.'' Başbakan Erdoğan, Bursa'da yaptıkları sağlık yatırımlarının tutarının 458 trilyon lira olduğunu, göreve geldiklerinde Bursa'da birer tane olan tomografi ve MR cihazı sayısını dokuzar taneye yükselttiklerini, 183 olan diyaliz cihazı sayısını da 553 yaptıklarını kaydetti. -MEVCUT STAT YEŞİL ALAN OLACAK- Bursa'nın sporda önemli bir il haline geldiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Tabii üzüldüğümüz bir olay yaşandı. Neticede tabii ki layık görülen de gönlümüzün rıza göstermeyeceği bir olay. Şimdi biz öncelikle Bursa'nın üçüncülüğünü tabii ki şampiyonluktan sonra kutluyorum. Uluslararası camiada Bursa'mız bizi yine temsil edecek. Bu arada Bursaspor'un yeni stadı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu stada bizim hükümet olarak belediyemize yapımında 50 trilyonluk bir desteğimiz olacak ve böylece stadımızı inşallah uluslararası standartlarda hazırlayıp bitireceğiz. Stadı bitireceğiz. Stadı bitirmeden mevcut statta bir müdahale olmayacak. Ancak stadı bitirip Bursaspor'un emrine verildikten sonra mevcut stadın yerini yeşil Bursa'ya yakışır bir yeşil alan haline getirmek istiyoruz. Mutabık mıyız? Yeşil alan. Başka beton istemiyoruz. Çünkü Bursa'ya beton yakışmaz.'' Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlarla birlikte ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısının bir bölümünü seslendirdi. Erdoğan'a, mitingde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur da eşlik etti. Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç da mitingi vatandaşlarla birlikte izledi. Bazı vatandaşlar, Sümeyye Erdoğan ve Münevver Arınç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.