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"Babamla uzun süreli cinsel ilişki yaşadık!"

Eski çocuk yıldız Mackenzie Phillips, pop yıldızı babası John Phillips’le uzun süreli cinsel ilişki yaşadıklarını açıkladı.

25 Eylül 2009 03:00

Eski çocuk yıldız Mackenzie Phillips, pop yıldızı babası John Phillips’le uzun süreli cinsel ilişki yaşadıklarını açıkladı.

Babasının kendisine esrar sarmayı ve kokain almayı öğrettiğini de anlatan 49 yaşındaki Phillips, kitabı ‘High on Arrival’da, 1979’da 19 yaşındayken evlenmeden bir gece önce babasıyla seks yaptığını yazdı. 60’ların müzik grubu Mamas and Papas’ın lideri olan John Phillips, 2001’de ölmüştü. Oprah Winfrey’in programında konuşan Phillips babasıyla ilişkisinden gebe kaldığını, çocuğun kimden olduğunu bilmediğini, babasından aldığı parayla yaptırdığı kürtajın ardından babasının kendisine dokunmasına izin vermediğini söyledi. Phillips’in annesi, dört kez evlenen John Phillips’in ilk eşi Susan Adams. Yayında kokain bulundurmakla suçlanıp tedavi programına katıldıktan sonra bir yıldır temiz olduğunu açıklayan Phillips, ‘tecavüz’ konusunda yüzleştiği zaman babasının kendisine, “Tecavüz etmek mi? Aşk yaptık demek istemiyor musun?” dediğini söyledi.

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