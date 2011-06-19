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Politika

"BABALAR BELİRLEYİCİ BİR ROL ÜSTLENİYOR" ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 15:54

-"BABALAR BELİRLEYİCİ BİR ROL ÜSTLENİYOR" ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ailenin temel direği olarak görülen babaların, aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlendiğini bildirdi. Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ailenin, toplumun çekirdeği olduğu kadar, kültürün, değerlerin, geleneklerin, örflerin geleceğe aktarılmasının da güvencesi olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir. Çocuklarına karşı müşfik ve merhamet sahibi olan, ailesinin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışan babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum.''

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