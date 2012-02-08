-"Azeri kardeşlerimiz ellerinden gelen gayreti ortaya koydu" BAKÜ (A.A) - 08.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa tasarısın Fransa senatosu tarafından kabul edilmesiyle ilgili süreç Azeri Türklerin desteğinin de önemli olduğuna işaret ederek, ''Azeri kardeşlerimiz gerek Fransa'da, gerek Azerbaycan ellerinden gelen gayreti ortaya koydular'' dedi. Başbakan Erdoğan, Azerbaycan'daki ulusal televizyon kanallarından ANS'e röportaj verdi. Erdoğan, ANS'de bir bölümü yayınlanan röportajda, Fransa Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa tasarısı ile ilgili Azerbaycan tarafının tavrı ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: ''Doğrusu tabi Azeri kardeşlerimiz, gerek Fransa'da, gerek Azerbaycan'da ellerinde gelen gayreti ortaya koydular. Yapılabilecek olanları, gördüğümüz kadarıyla, takip edebildiğimiz kadarıyla yaptılar. Tabi daha çok yapılabilecek şeyler olabilir. Yapılacak olanların sınırı yoktur. Daha çok şeyler de yapılabilir. Nitekim bizde belki yaptıklarımızın hepsini yapamamış olabiliriz. Daha çok şeyler belki bizler de yapmamız gerekir, yapabiliriz. Bunun için tabi önümüzdeki sürece yönelik çok daha farklı çalışmalar içindeyiz, çok daha büyük bir gayret içindeyiz ama benim burda söyleyeceğim şey şudur; Türkiye-Azerbaycan sadece bu konuda değil, bütün buna yönelik konularda, bu dayanışmamızı, bu birbirimize olan destek vermemizi devam ettirmemiz lazım. Bunlardan hiç geri adım atmamamız lazım.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan röportajın tamamının pazar günü yayımlanacak olan ''Hesabat'' adlı programda gösterileceği bildirildi.