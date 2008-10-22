

G.Saray Teknik Direktörü Michael Skibbe yarın oynayacakları Olympiakos maçı öncesi yaptığı basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:



"Yarın oynayacağımız rakibin gayet iyi ve önemli bir rakip olduğunu düşünüyorum. Uluslararası alanda önemli bir tecrübesi var. Son 10 yılda Yunan ligini domine eden bir takım. Böyle olduğu için de bu maça seviniyorum. Bizim takımımız adına da uluslararası alanda kendini gösterme fırsatı olacak. Özellikle ofansif alanda rakibimizin önemli silahları var. Diago Galleti gibi çabuk ve teknik oyuncuları var. Bu da şunu gösteriyor yarın defansif anlamda da epeyce işimiz olacak."



Olympiakos maçı ile ilgili görüşlerini kısaca bu şekilde özetleyen Skibbe basın mensuplarının soruları karşısında ise şu cevapları verdi:



"Feldkamp, hafta sonunda oynanan son lig maçlarını izledi. Önceki gün ben ve teknik ekibimle bu izlenimlerini paylaştı. Dün G.Saray Tv'de verdiğim demeçde başkanımız Adnan Polat'ın Kadıköy'de final düşüncesini gerçekleştirmek yolunda ilk adımımızı atmamız gerektiğin söyledim. Mümkün mertebe UEFA Kupası'nda ilerlemek istiyoruz. Grubumuzda 5 iyi takım ve 4 iyi rakip var. Mümkün olduğunca fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Son olarak ligde Trabzonspor maçında gerçekten iyi bir oyun sergiledik.



Bundan dolayı kadroda çok büyük değişiklikler düşünülemez şu an. Burda üzücü olan sonradan oyuna giren Aydın Yılmaz adele sakatlığı nedeniyle yarın kadroda olmayacak . Çabukluğu nedeniyle yarın Aydın'ı arayacağız. Trabzonspor maçında hem Emre hem Meira kendi alanlarında görevlerini iyi yaptılar. Her zaman önce deplasmanda oynayıp, sonra içerde oynamak avantaj olarak görülebilir. Berlin'de oynayacağımız maçın bizim için çok büyük avantaj olacağını söylemesek de çok sayıda Türk seyircinin olması bizim lehimize bir faktör olabilir. Diğer rakibimiz Kharkov'u Beşiktaş'a karşı izleyip, bilgi sahibi olmamız bizim lehimize olabilir."



"UEFA Kupası'ndaki ilk maçımız en az Olympiakos kadar bizim için de bu maç önemli. "



"Uzun yıllar Rudi Voller ile yakından çalışma fırsatı buldum. G.Saray'da da çalışma arkadaşlarımla çok iyi ilişkiler içindeyim. Bu oluşum Karl Heinz Feldkam için de geçerlidir. Bütün takımı hazırlamak ve maçlara geleceğe hazırlamak benim işimdir. Bunun dışındaki konularda Feldkamp bize yardımcı olacaktır."