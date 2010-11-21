-"AVRUPA'NIN ENERJİ TEMİNİNDE TÜRKİYE ÖNEMLİ PARTNER" BERLİN (A.A) - 21.11.2010 - Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Günther Oettinger, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz temininde, bu ülkeden bağımsız olabilmesi için Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu söyledi. Oettinger, vatandaşların girişimi ile oluşturulan ve bağımsız olan "Avrupa Birliği Almanya" adlı kuruluşun Erfurt kentinde düzenlediği yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, AB ülkeleri sınırlarının ötesinde, tüm Avrupa çapında bir enerji topluluğu yaratılması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın enerji temininde Rusya'dan bağımsız olabilmesi için örneğin Türkiye önemli bir partnerdir" diye konuştu. AB ülkelerinin çok yakın bir gelecekte tüm enerjilerinin yüzde 75'ini ithal edeceğini, bu oranın günümüzde yüzde 55 civarında olduğunu ifade eden Oettinger, AB ülkelerinin enerjinin üçte ikisini farklı kültür ve rejimlere sahip ülkelerden temin etmek zorunda olduğunu, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki kısıtlı demokrasi sebebi ile bu tür ülkelere bağımlılığın kısa zamanda bir şantaj unsuru olarak kullanılabileceğini savundu. Avrupa ülkelerindeki enerji ihtiyacı artarken bu ülkelerde yaşayan vatandaşların ve politikacıların bu kadar sakin kalabilmesine de bir anlam veremediğini kaydeden Oettinger, "Enerji şirketler için merkezi rol oynuyor. Almanya'da artık işçilik masrafları bir dezavantaj değil. Asıl enerji masrafları bir sorun" şeklinde konuştu. Oettinger, Avrupa ülkelerindeki elektrik ve doğal gaz ağlarının çok eskiden kalma olduğuna da dikkat çekerek, bu nedenle Avrupa çapında yeni bir enerji ağı oluşturulmasının zorunlu olduğunu, bunun için de rüzgar ve güneş enerjisi ile çalışan sistemlerin, bunlara uygun ülkelere götürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.