-"AVRUPA YARDIM ETMESİN" ROMA (A.A) - 02.01.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Mısır'ın İskenderiye kentinde dün sabah bir kilise önünde meydana gelen patlamanın ardından, "dünyada gerçek anlamda bir Hristiyan aleyhtarlığının ve takibatçılığının yapıldığı bir dönem" yaşandığını ileri sürerek, "Hristiyanların takibata maruz kaldığı ülkelere Avrupa yardımına son verilmelidir" önerisinde bulundu. Frattini, Corriere della Sera'da bugün yayımlanan özel demecinde, bu öneriyi Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a iletmeye hazırlandıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler'de bir ay önce din özgürlüğü konusunda bir karar alınmasını sağladık. Avrupa, artık bu adeta, başkalarının sorunuymuş gibi davranamaz. Avrupa Dışişleri Bakanı Bayan Ashton'dan bu meselenin ele alınmasını isteyeceğiz" dedi. Franco Frattini, İtalya'nın gündeme getirmeyi planladığı öneriyi şöyle özetledi: "İhtiyaç sahibi ülkelere yardım ve katkı sağlanmasına bir itirazımız yok. Ama bunun karşılığında o ülkelerin din özgürlüğü hakkına saygı göstermelerini, azınlıkları sadece sözle değil gerçek anlamda korumalarını istemeliyiz. Bu da tehdit, saldırı ve katliamlarla din özgürlüğünü tartışmalı hale getiren kesimlerle, kuşkuya mahal bırakmayacak biçimde açıkça mücadeleyi gerektirir." İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, "Bizler kararlı biçimde bu işin mücadelesini verme niyetindeyiz. Avrupa Parlamentosu'nun en kısa sürede toplanarak bu konuyu ele alması, bizlere bu mücadeleyi kazanmamızı sağlayacak bir yetki vermesi yerinde olacaktır" ifadelerini de kullandı.