-"Avrupa sahnesinde zoru başarmak istiyoruz" TRABZON (A.A) - 14.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, Avrupa sahnesinde zoru başarmak istediklerini ve tarihlerinde yeni bir sayfa açmanın peşinde olduklarını bildirdi. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin ağustos ayı sayısındaki yazısında, Avrupa kupalarıyla başladıkları yeni sezonun camialarına başarı ve mutluluk getirmesini dilediklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan mücadelelerinin UEFA Ligi play-off aşamasıyla sürdüğüne değinen Güneş, ''Portekiz'in tecrübeli temsilcisi Benfica'ya karşı oynadığımız iki müsabakada aleyhimize hakem hataları yaşandı, bunlar belki turu kaybetmemize yol açtı ancak böyle durumlarla da başa çıkmasını bilmeliyiz. Hakeme rağmen daha iyi oynamanın peşinde olmalıyız. Bu tarz üst düzey maçlarda basit hatalar yapmamalıyız'' ifadesini kullandı. Genel itibarıyla baktıklarında rakibe ve skora göre oynamada sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Güneş, ''Avrupa Ligi'nde de rakibimizle önemli müsabakalara çıkacağız. Benfica ile olduğu gibi ilk maçı deplasmanda oynayacağız. Rakibimizin önemli bir takım olduğunu biliyoruz. Biz Avrupa sahnesinde zoru başarmak istiyoruz. Trabzonspor'un tarihinde yeni bir saya açmanın peşindeyiz'' dedi. Güneş, bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmaları gerektiğinin de bilincinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bunu hedeflerken amacımıza ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Portekiz'e olduğu gibi İspanya'ya da önce futbol oynamaya, ardından bizden beklenen sonucu almaya gideceğiz. En önemli avantajımız olan kazanma isteğimizi sahaya yansıtmak düşüncesindeyiz.''