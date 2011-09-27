-"Avrupa Bülteni AA'nın gücüne güç katacak" ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Bülteni'nin Anadolu Ajansı'nın gücüne güç katacak, Avrupa'daki muadilleri arasında Ajansı daha da öne çıkaracak bir adım olduğunu söyleyerek, "Bu Bülten sayesinde Türkiye Avrupa'ya, Avrupa Türkiye'ye daha da yakınlaşacak, aradaki fiziksel mesafeler kadar zihinsel mesafeler de ortadan kalkacaktır" dedi. Bağış, Avrupa Bülteni için AA'ya yaptığı açıklamada, "Avrupa Bülteni, Anadolu Ajansımızın Türkiye'nin Avrupa Birliği vizyonu içerisindeki güçlü konumunu teyit eden bir adım olmuştur" dedi. Anadolu Ajansı'nın esasen, kurulduğu günden bu yana çağın gereklerini yerine getirme noktasında büyük bir hassasiyetle hareket ederek, Türkiye'nin gururu olarak uluslararası haber ajansları arasında da ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Bağış, teknolojik imkanları, geniş ağı, donanımlı personeliyle Anadolu Ajansı'nın dünyanın en önemli haber ajansları arasında yerini aldığını kaydetti. Bağış, "Türkiye ile ilgili en doğru, en hızlı, en güvenilir, en nitelikli haberler dünyaya Anadolu Ajansı aracılığıyla sunulmaktadır" diye konuştu. Bakan Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: "91 yıl önce bizzat Atatürk'ün talimatıyla istiklal mücadelemizin habercisi olarak kurulan Anadolu Ajansı bugün de istikbal mücadelemizi dünyaya duyuruyor. Bu bakımdan Anadolu Ajansı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin canlı bir hafızası değil, ülkemizin aydınlık geleceğinin de habercisi ve öncüsüdür." Anadolu Ajansı muhabirlerinin yazdığı haberlerin Türkiye'yi resmeden kareler olduğu gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarında, demokratik ve müreffeh bir ülke olma hedefine de işlediği birer nakış olduğunu söyleyen Bağış, AB üyelik müzakerelerinde de AA'nın bu güçlü konumunun Türkiye'yi öne çıkaran hususlardan biri olduğunu kaydetti. Bağış, Avrupa bülteni ile ilgili olarak şunları söyledi: "Avrupa Bülteni de Anadolu Ajansı'nın gücüne güç katacak, Avrupa'daki muadilleri arasında Ajansımızı daha da öne çıkaracak bir adımdır. Bu Bülten sayesinde Türkiye Avrupa'ya, Avrupa Türkiye’ye daha da yakınlaşacak, aradaki fiziksel mesafeler kadar zihinsel mesafeler de ortadan kalkacaktır. Kulu'nun Stockholm'e, Emirdağ'ın Brüksel'e, Aksaray'ın Berlin'e daha da yakınlaşması hem gurbetçilerimizin Türkiye özlemini hafifletecek, hem de Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bütünleşmesini hızlandıracaktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği vizyonuyla insanlık için inşa edeceği barış köprülerinden biri de Avrupa Bülteni olacaktır." Bağış, bu anlamlı hizmete öncülük eden başta Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk olmak üzere Anadolu Ajansı Dış Haberler Müdürlüğü, bütün Ajans çalışanları ve emeği geçenleri tebrik ederek, AB Bakanlığı'nın Avrupa Bülteni'ne olabilecek katkılarını hiçbir zaman esirgemeyeceğini ifade etti. Bakan Bağış, AB ile katılım müzakerelerinde de Anadolu Ajansı'nın bu zamana kadar gösterdiği hassasiyeti bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğine inandığını belirterek, Avrupa Bülteni'nin Türkiye'ye, gurbetçilere ve Avrupa Birliği sürecine hayırlı olmasını temenni etti. -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Anadolu Ajansı'nın 1 Ekim'de yayına sokacağı Avrupa bülteninin, ''çok önemli hizmetlere imza atacağına inandığını'' söyledi. G-20 toplantısı için Paris'te bulunan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında 5 milyon vatandaşımızın yaşadığını ve bunların çok önemli bir bölümünün Avrupa coğrafyasında bulunduğunu'' hatırlatarak, ''Türkiye'ni önemli kuruluşlarından A.A'nın, Avrupa bültenini devreye sokmasını çok önemli bulduğunu''söyledi. Çelik, ''1961 yılında başlayan Avrupa serüvenimiz boyunca, uzun yıllar devletin kamu kurumlarının ilgisizliği yüzünden, yurt dışındaki vatandaşlarımız sorunlarını kendi başları çözmek için uğraştılar. Vatandaşlarımızın birinci elde bilgilendirilmesi ve bilgi akışınını sağlanması için AA'nın yaptığı bu yeni çalışmaya takdirde karşılıyorum ve emeği geçen arkadaşlara başarılar diliyorum''dedi.