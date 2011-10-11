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Ekonomi

"Avro Bölgesi ülkeleri gerekli siyasi iradeye sahip" HANOİ (A.A)

11 Ekim 2011 20:03

-"Avro Bölgesi ülkeleri gerekli siyasi iradeye sahip" HANOİ (A.A) - 11.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Avro Bölgesi ülkelerinin Avrupa'nın bankacılık sektörünü tehdit eden borç krizinin çözümü için gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu'' söyledi. Vietnam'ı ziyaret eden Merkel, Başbakan Nguyen Tan Dung ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Avro Bölgesi ülkeleri bu borç krizinin üstesinden gelmek için gerekli siyasi iradeye sahip. Sorunun kaynağı, bankalarla ilgili sorunlara dayanıyor'' dedi. Merkel, Avrupalı ülkelerin kamu borçlarını azaltmaya çalıştığı için büyük güçlüklerle karşı karşıya kalacağını da ifade etti. Bu arada, Almanya Başbakanı Merkel ve Vietnam Başbakanı Dung, ''Stratejik ortaklık'' anlaşmasına imza attı.  Dung, iki ülkenin geçen yıl 5 milyar dolar olan ticaret hacminin artması için artması için olanak bulunduğunu belirtti. Almanya, Vietnam'ın en büyük Avrupalı ticaret ortağı konumunda bulunuyor.  Alman iş adamlarından oluşan heyetin eşlik ettiği Merkel, Ho Chi Minh kentini ziyaret ettikten sonra yarın Moğolistan'a geçecek.

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