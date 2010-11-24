-"AVM'LER ÇED RAPORUYLA KURULMALI" TBMM(A.A) - 24.11.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, alışveriş merkezlerinin (AVM) kuruluşunun, mutlaka Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna bağlanması gerektiğini belirtti. Ergün, Bakanlığının 2011 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, soru ve eleştirileri yanıtladı. KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın sorunlarının, birkaç kalemde ifade edilmesi gerekirken, tek noktada odaklanmasının doğru bir yaklaşım olmadığına işaret eden Bakan Ergün, AVM'lerin, esnaf ve sanatkarın değişim, dönüşümü üzerinde etkisinin bulunduğunu, ancak bütün gelişmeleri, tek başına alışveriş merkezleriyle açıklamanın da yeterli olmadığını vurguladı. "AVM'lerle ilgili gelişmeler, olumsuzlukların ana nedenidir. Bu konuda düzenleme olursa, kurtuluş gerçekleşmiştir" şeklinde bir yaklaşımın da doğru olmadığını kaydeden Ergün, bunun, nedenlerden biri olduğunu söyledi. AVM'lerin gelişmesinin, küçük esnaf ve sanatkar üzerinde etkiler doğurduğunu, bu etkilerin azaltılması, giderilmesi için atılması gereken adımların bulunduğunu bildirerek, "Esnaf ve sanatkarın, değişim, dönüşümünü sağlayacak başka işlere de ihtiyaç vardır. Kendi yapması gereken şeyler vardır, bunları onlarla paylaşan bir model üzerinde çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarın kendi, birlikte atması gereken adımlar vardır" diye konuştu. AVM yasa tasarısının, Bakanlar Kuruluna sevk edildiğini anımsatan Ergün, tasarıda yeni kuruluş esaslarını düzenleyen, haksız rekabeti, yüksek satın alma gücünden doğan bazı haksızlıkları önleyici hükümleri, küçük işletmeleri koruyucu mekanizmaları getirdiklerini anlattı. -"YASA ÇIKMASA DA YAPILACAK ŞEYLER VAR"- Parlamentodaki yasalaşma sürecini de dikkate alarak, bunun üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Bakan Ergün, yasa çıkmasa da yapabilecekleri şeylerin bulunduğunu dile getirdi. Ergün, şunları kaydetti: "AVM'ler kendiliğinden gelip şehirlerde kurulmuyor. Bütün siyasi partilerimizin belediye başkanları tarafından gerekli plan tadilatları yapılarak şehir merkezlerinde alışveriş merkezlerine yer açılıyor. Belediyeler, şehrin bütününü düşünerek, bir alışveriş merkezine, şehirde nerede, hangi mesafede ihtiyaç var, şehrin dokusuyla nasıl uyuşacağının hesabını yapabilecek imkan ve yetkilere sahip. Ama birçok belediyeyi görüyoruz, A, B partili ayırımı yapmıyoruz, plan tadilatını yapıyorlar, şehrin belki de en uygunsuz yerinde, hem esnaf ve sanatkarı, hem şehrin trafiğini hem başka altyapıları olumsuz etkileyecek mekanlarda bunların kurulmasına izin veriyor. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. AVM'lerin kuruluşu mutlaka bir ÇED raporuna bağlanmalı, ona göre kurulmalıdır. Zaten kurulmasın diyen yok. AVM'ler hayatın bir başka gerçeği haline geldi. İnsanların hafta sonu hem alışveriş, hem ailece gittikleri sosyal mekanlara dönüştü. Bir başka husus da Rekabet Kurumunu da devreye sokacak mekanizmaları işletmemiz gerekiyor. Hem bu pazara girişi engelleyen, haksız rekabete yol açan bazı uygulamaları var mı hem de girenleri orada zor durumda bırakan bir takım uygulamalar var mı? Bunları ortadan kaldıracak bazı mekanizmaları, yasa çıkmasa da gecikmiş olsa da devreye sokma imkanımız vardır. Küçük işletmelerin korunması önemlidir. Belediyelerimize sesleniyoruz: Bunların kuruluşunda mutlaka şehrinizin bütünlüğünü düşünmelisiniz."