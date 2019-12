-"AVANTAJA GÜVENMEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın İstanbul'da karşı karşıya geleceği Portekiz'in Benfica ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, ilk maçta aldıkları 2-0'lık galibiyetin avantajına güvenmeyeceklerini söyledi. Jesus, maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'u överek, ''2-0'lık galibiyet bizim için avantajlı sonuç ama Trabzonspor'un da her an skoru değiştirecek güce sahip oyuncuları var. Rakibimiz maça çok iyi motive olacak. Yarın kolay maç olmayacak, ilk maçtaki avantajımıza güvenmeyeceğiz'' dedi. Trabzonspor'un ilk maçta çok iyi oynadığını vurgulayan Jesus, ''Defansta çok iyiydiler. Ancak biz ilk maça göre daha iyi hazırlandık. Artık rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Bu maçta da iyi defans yapacaklarını ve ani kontrataklarla gol bulmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ama biz de buna hazırlıklıyız artık'' diye konuştu. -''TÜRK TARAFTARLAR ÇOK ATEŞLİ''- Daha önce Türk takımlarına karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Jorge Jesus, Türk taraftarların çok ateşli olduğunu bildiğini ifade etti. Jesus, Türk taraftarlarının takımlarını asla yalnız bırakmadığını vurgulayarak, ''Bu Trabzonspor için ekstra motivasyon olacaktır. Ama taraftarların ateşli olmasından etkilenmemeye çalışacağız'' dedi. İlk maça göre takımında 1-2 değişiklik olacağını belirten Jesus, ilk karşılaşmada sonradan oyuna giren ve etkili olan Pereira ve Nolito'yu yarın ilk 11'de oynatabileceğini söyledi. Jesus, bir soru üzerine, Trabzonspor'un hücum hattının çok iyi isimlerden oluştuğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Bunu da ilk maçta gördük. Onlar 2-0 geride olduğu için yarın daha atak oynayacaklardır. Benim gördüğüm Trabzonspor hem içeride, hem dışarda aynı taktikle oynuyor. Ben de hücum oynatmayı seven bir teknik adamım, bu maç için ekstra bir defansif uygulama yapmayı düşünmüyorum. Yarın da her zaman olduğu gibi oynayacağız.''