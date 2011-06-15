-"ATLETİCO MADRİD GÜİZA'YI DÜŞÜNÜYOR" MADRİD (A.A) - 15.06.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Atletico Madrid'in forvetini güçlendirmek için istediği futbolcuları alamaması durumunda alternatif olarak Fenerbahçe'den Daniel Güiza'yı transfer etmek istediğini yazdı. Atletico Madrid'in Espanyol'dan Osvaldo'yu istediği ancak 20 milyon avroluk bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle yeni opsiyonlara yöneldiği belirtilirken, Villarreal'den Nilmar ve Fenerbahçe'den Güiza, yeni alternatifler olarak gösterildi. Atletico Madrid'in Brezilyalı Osvaldo için Valera, Raul Garcia ve Diego Costa gibi futbolcularını gözden çıkarmaya hazır olduğu iddia edilse de bu ismlerin Espanyol'un aradığı futbolcular olmamasının transferi daha da zora soktuğu kaydedildi. Atletico Madrid'in ikinci gözdesi olan Brezilyalı Nilmar için de Villarreal'in en az 20 milyon avro talep ettiği söylenirken, mevcut durumda en iyi alternatif olarak Güiza'nın kaldığı ileri sürülüyor. İspanyol gazetesinde yapılan yorumlarda, Güiza'nın geçen sezon Fenerbahçe'de sadece 4 maç oynamasının göstereceği performans açısından şüphe yarattığı belirtildi. Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Gregorio Manzano'nun Güiza'yı 2007-2008 sezonunda Mallorca'da çalıştırması ise olumlu bir not olarak vurgulandı. Arjantinli Kun Agüero'nun takımdan ayrılması büyük olasılık olarak gösterilen Atletico Madrid'de kesin bir forvet alınması bekleniyor.