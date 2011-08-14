-"Ateş hepimize düşüyor" KAYSERİ (A.A) - 13.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de şehit aileleri için verilen iftarda, ''Ateş hepimize düşüyor ve yakıyor ama ne zaman bir şehit haberi gelse, bu millet bu acıyı en derinden hissediyor ve hep beraber şehidine ağlıyor'' dedi. Yıldız, Kayseri Valiliği'nin Polisevi'nde verdiği iftarda yaptığı konuşmada, Ramazan ayının hoşgörü, bağışlama ve kalpleri kötülüklerden arındırma, birlik ve beraberliğin daha çok vurgulandığı, insanların birbirine daha çok kenetlendiği ay olduğunu söyledi. Bu coğrafyada birlik ve bütünlük içinde bir ve beraber kalınmışsa, özgürce yaşanabiliyorsa, bayrak inmiyor, ezan dinmiyorsa, bunun ancak şehit ve gaziler sayesinde mümkün olabildiğini vurgulayan Yıldız, ''Ölüm herkes için haktır ama en şereflisi ise şehitlik mertebesidir'' diye konuştu. Yaşanan tüm acılara rağmen teröre verilebilecek en önemli cevabın dik durarak, birlik ve beraberlik içinde mücadeleyi sürdürmek olduğuna işaret eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Ateş hepimize düşüyor ve yakıyor ama ne zaman bir şehit haberi gelse, bu millet bu acıyı en derinden hissediyor ve hep beraber şehidine ağlıyor. Biz burada bir ve beraberiz. Şehitler bizim baş tacımız, gaziler onurumuz, şerefimiz. Bu mübarek ayda, ümit ederim ki, yanlışa sapanlar, dalalet içinde olanlar ve kardeşlerinin kanına girenler de yanlış yolda oldukları anlarlar ve bu yoldan dönerler. Devletimiz, milletimiz teröre asla fırsat vermeyecek. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse hiç şüphesiz bunu yapmaktan hiçbir zaman kaçınmayacaktır.'' İftara TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Vali Mevlüt Bilici, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, milletvekilleri ve şehit aileleri katıldı.