-"ASYA 1" KONVOYU GAZZE'YE ULAŞTI TEL AVİV (A.A) - 03.01.2011 - Gazze halkı ile dayanışma için Hindistan'dan başlayarak yaklaşık 7 bin kilometre yol yapan "Asya 1" konvoyu, Refah kapısından Gazze'ye girdi. Önce konvoydaki aktivistler Gazze'ye girerken, beraberlerinde getirdikleri yardım malzemeleri, daha sonra Refah kapısından geçti. Konvoydaki 108 insan hakları eylemcisi, Gazze'ye 1000 ton dolayında tıbbi malzeme, ilaç, giysi, bebek maması, çatışmalarda yaralananlar için bazı ihtiyaç malzemesinin de içinde bulunduğu 8 kamyon ile 4 ambulansı Gazze'ye getirdi. Refah'ta, Gazze'ye ablukanın kırılmasına yönelik hükümet komitesinin başkanı Dr. Ahmet Yusuf ve diğer yetkililer tarafından karşılanan konvoydaki aktivistler arasında üniversite hocaları, gazeteci, avukat, üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle değişik din ve ırklara mensup kişiler yer alıyor. Yardım malzemeleri, aktivistlerden ayrı olarak dün akşam Mısır'ın El Ariş liman kentine bir gemi ile ulaşmıştı. Konvoyun Başkanı Hintli Feyruz Mesbrola, Refah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in konvoyun Gazze'ye ulaşmasını engellemeye yönelik teşebbüslerini kınadı, bazı aktivistlere Mısır tarafından giriş izni verilmediğini belirtti. Konvoydakiler, Suriye'nin Lazkiye kentinde, bir haftayı aşkın süreyle Mısır'ın iznini beklemişlerdi. Mısırlı yetkililerin konvoydaki yaklaşık 60 dolayındaki İranlı'ya ülkeye giriş izni vermedikleri belirtiliyor. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinden yola çıkan konvoy, İran, Türkiye, Lübnan ve Suriye'den geçerek Gazze'ye geldi. Aralık başında yola çıkan konvoy, başlangıçta İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği Dökme Kurşun operasyonunun ikinci yıldönümü olan 27 Aralıkta Gazze'ye ulaşmayı hedeflemişti. Konvoyda yer alan aktivistlerin Perşembe gününe kadar Gazze'de kalmaları bekleniyor.