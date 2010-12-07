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Dünya

"ASSANGE PAZARLIK YAPACAK" LONDRA (A.A)

07 Aralık 2010 09:35

-"ASSANGE PAZARLIK YAPACAK" LONDRA (A.A) - 07.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlamayı sürdüren WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'nın, bugün İngiliz adaletinin önüne çıkacağı ve özgürlüğü için pazarlık yapacağı öne sürüldü. İngiliz "The Guardian" gazetesinin yayımladığı habere göre, 39 yaşındaki Avustralyalı Assange, 160 bin dolar (120 bin Avro) , karşılığı kefaletle geçici olarak serbest kalmayı talep edecek. Haberin kaynağını açıklamayan gazete, 6 kişinin Assange için kefil olacağını belirtti. Assange'nin avukatı Mark Stephens ise gazetenin haberini doğrulamaktan kaçındı ve polisle daha herhangi bir anlaşmaya girmediğini söyledi.  

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