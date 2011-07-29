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Spor

"ASRIN GÜREŞÇİSİ"NİN HEYKELİ DİKİLİYOR ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2011 14:21

-"ASRIN GÜREŞÇİSİ"NİN HEYKELİ DİKİLİYOR ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Kırgızistan, başkent Bişkek'e Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından "asrın güreşçisi" unvanı verilen Türk güreşçi Hamza Yerlikaya'nın heykelini dikecek. Kırgızistan, ülkesinin Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Spor Genel Müdürlüğü'nden grekoromende dünyanın en iyi güreşçi olarak "asrın güreşçisi" unvanını alan ve 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonluğu ile 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan eski AK Parti Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın özgeçmişi ve fotoğraflarını istedi. Başkent Bişkek'te dikilecek anıt için Kırgız yetkililere, Yerlikaya'nın güreş yaşamı ve başarılarını içeren bilgi ve fotoğraflar gönderildi. Ankara'da nisan ayında düzenlenen 1. Dünya Çocuk Oyunları'nda Yaşar Doğu Spor Salonu'nda asılı posterinin indirilmesiyle de gündeme gelen Hamza Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'ın dünyada iz bırakan sporcuların heykelini dikmek istediğini söyledi. Kırgızistan'ın olimpiyatlara adaylık çalışması içinde olduğunu anlatan Yerlikaya, "Kırgızistan, oyunların altyapısını hazırlıyor. Gençlerine de sporu anlatmak ve sevdirmek için örnek sporcuları anlatmaya çalışıyor. Böyle bir işin yapılması güzel. Heykelimin Kırgızistan'da dikilmesi, benim için olduğu kadar Türk milleti adına onur verici. Millet ve ülke adına bundan mutlu oldum" diye konuştu.

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