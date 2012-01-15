-"Aslı'nın ölümü tamamen bir kaza" ERZURUM (A.A) - 15.01.2012 - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık, milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin, ''Bu olay tamamen bir kaza, Aslı kızımızı bulan ve onun da hiç suçunun olmadığı bir kaza'' dedi. Ayık, Palandöken Dağı'ndaki Kayak Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, milli kayakçı Nemutlu'nun ölümüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Nemutlu'nun ölümünün tüm Türkiye'de derin üzüntüye neden olduğunu ifade eden Ayık, sporcuya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi. Ayık, kazayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Savcılığın gerekli soruşturmayı başlattığını, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın talimatıyla görevlendirilen müfettişlerin olayı soruşturmak amacıyla kentte bulunduğunu söyledi. Üzücü kazanın her yönüyle soruşturulduğunu ifade eden Ayık, basın toplantısının savunma ve suçlu arama değil, bilgilendirmeyi esas aldığını belirtti. Yaşanan kazayla ilgili bilgi veren Ayık, ''Yaşanan bu kötü olay tamamen bir kazadır. Bu kazanın en masum ve en suçsuz tarafı rahmetli kızımız Aslı'dır. Maalesef bu kaza onun başına gelmiştir. Olayı gören bütün yetkili arkadaşlarla da konuştuk. Dediğim gibi olay tamamen bir kaza. Aslı kızımızın bunda hiçbir suçu yok. Hızlı bir şekilde kayarken dengesini kaybetmiştir. Daha sonra toparlamaya çalışırken kayağının birisi maalesef ayağından çıkmıştır. Zaten kayağının birisi ayağından çıktıktan sonra artık küçük büyük mutlaka bir kazanın olması kaçınılmazdır. Kayağının biri çıktıktan sonra düşmüş sonra da sürüklenerek pistin kenarında bulunan kar perdelerine çarpmış ve de maalesef hayatını kaybetmiştir'' diye konuştu. Tüm spor branşlarında olduğu gibi kayak sporunda da zaman zaman istenmeyen kazaların yaşandığını dile getiren Ayık, şunları kaydetti: ''Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) resmi web sitesinde açıkladığı istatistiki bilgiler buradadır. Çok çarpıcı rakamları belirtmek istiyorum. Dünyanın en üst düzey kayakçıları arasında yapılmış bir istatistik. Her yıl alp disiplininde her 100 sporcudan 28 tanesi kazalar sonucu çok ciddi sakatlıklar geçirmektedir. Snowboard da bu oran yüzde 40'a yakındır. Dolayısıyla dünyanın en iyi ve üst düzey kayakçıları bile her yıl alp disiplininde yani kızımızın branşında her yıl en üst düzey 100 kayakçıdan 28'i çok ciddi kazalara ve yaralanmalara maruz kalmaktadır. Geçen hafta salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nin kayakçılarından birisi olan Sarah Burke, çok kötü bir kaza geçirdi. Şu an da ölümle pençeleşmektedir. Yine geçen hafta sonu dünyanın en meşhur kayak merkezlerinden biri olan Andora'da 2 kayakçı kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. 1'i Rus, 1'i Fransız vatandaşıdır.'' -Basında çıkan haberler- Ayık, mili kayakçı Nemutlu'nun ölümüne ilişkin bazı gazetelerde ''cinayet'' başlıklı haberlerin çıktığını anımsatarak, şöyle devam etti: ''Basında bazı haberler çıktı, bizi çok üzdü. Cinayet başlığı atıldı. Arkadaşlar cinayet bir kişiyi hedef alarak, belli bir kişiyi seçerek kasten isteyerek, planlayarak, o kişiyi öldürmektir. Bu olayla cinayetin uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kullanılan kelime bizi ziyadesiyle üzmüştür. Bir gerçeği de bilmenizi istiyorum. O pistte o anda kayak kayan yönetim kurulumuzun üç üyesinin çocuğu da vardı. Mustafa Efendioğlu'nun kızı o pistteydi. Aslı'dan 3 kişi sonra o kayacaktı. Yönetim kurulu üyemiz Okan Gültekin'in kızı da o pistteydi. Yönetim kurulu üyemiz Gülen Sumuroğlu hanımın oğlu da o pistteydi. Dolayısıyla bu kaza bir başka sporcunun başına da gelebilirdi. Bu kaza hiç sporcu olmayıp turist olarak bu dağa gelen bir kayakçının da başına gelebilirdi. Sonuçta şunu bilmenizi istiyorum. Bu olay tamamen bir kaza ama şanssız ve kötü bir kaza. Aslı kızımızı bulan bir kaza. Onun da hiç suçunun olmadığı bir kaza.'' -''Kar perdesi hiçbir zaman güvenlik için kullanılmaz''- Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ayık, kazanın gerçekleştiği ve basında sürekli tartışma konusunu oluşturan kar perdesi ile ilgili şöyle konuştu: ''En çok bilgi karmaşası yaratan ve akıllarda soru işareti bırakan kar perdesi ve güvenlik ağı meselesi var. Maalesef çok yanlış bilgilerle birkaç gündür kamuoyu bilgilendirildi. Bilgilerin tamamı yanlış veya eksik. Kar perdesi çok farklı bir şey, güvenlik ağı çok farklı bir şey. Bazı basın organlarımızda, 'Avrupa'da plastik ağlar yani güvenlik ağları kullanılırken, biz hala tahta kullanıyoruz' diye haberler çıktı. Bunlar tamamen birbirinden farklı olaylar. Her şeyden önce elma ile armutu birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Kar perdesi genelde alp disiplini ve snowboard pistlerinde uygulanır. Alp disiplini ve snowboard pistlerinde uygulanan bu yöntem pistlerin ve yakın çevrelerinde bulunan kar taneciklerinin rüzgar tarafından pistin dışına taşınmasını engellemek veya azaltmak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Kar perdesi hiçbir zaman güvenlik için kullanılmaz.'' Kar perdelerinin dünyanın her tarafında uygulanıp, kullanıldığını ifade eden Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bazı basında çıkan bilgilerle ilgili olarak, 'Bu kar perdeleri plastik olmalıdır' diye ifadeler de var. Hayır arkadaşlar, kayak pistlerinde kullanılan kar perdeleri kesinlikle ve kesinlikle doğa dostu olan, dönüşümü ve dayanımı en uzun süren ağaçlardan yapılır. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Kayak pistlerinde kullanılan kar perdeleri dünyanın her yerinde ahşaptan yapılır. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyorum. Kar perdelerinin önüne herhangi bir minder ağ konulmaz. Çünkü konulduğu zaman kar perdesinin amacı ortadan kalkar. Kar perdesinin önüne bir şey koyduğunuz zaman rüzgarın giriş ve çıkışı olmazsa kar perdelerini de rüzgar söker, atar veya onun önüne ağ gibi bir şey koyduğunuz zaman onun önünde kar birikmesini engellemiş olursunuz. Biriken karı da sürekli snow tracklarla piste yaymak zorunda olduğunuz için bu işlemi de gerçekleştiremezsiniz. Yani kar perdelerinin önüne bir şey koyarsanız kar perdeleri işlevini, amacını yitirmiş olur. Kar perdelerinin önüne herhangi bir minder ve ağ gibi bir materyal kesinlikle koyamazsınız.'' Ayık, kar perdelerinin dünyanın değişik kayak merkezlerindeki örneklerini fotoğraflar halinde göstererek, söz konusu yerdeki kar perdelerinin de ahşaptan yapıldığını bildirdi. Ayık, Konaklı Kayak Merkezi'ndeki kar perdelerinin yerlerinin hazırlanan master planında yabancı ve yerli uzmanlarca belirlendiğini, Universiade Kış Oyunları'nın öncesi kar perdelerinin hepsinin tamamlandığını ifade etti.