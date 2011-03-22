-"ASKERİ HAREKAT DERHAL DURDURULMALI" TBMM (A.A) - 22.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya askeri harekatın derhal durdurulmasını istedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda, Libya'da daha fazla kan dökülmemesi, Libya'nın birlik, bütünlük ve geleceğinin korunmasının en büyük talepleri olduğunu söyledi. Libya'ya karşı yürütülen hava operasyonları ve füze saldırısı sonucunda büyük ölçüde askeri hedeflerin bertaraf edildiğinin söylediğini, ancak çok sayıda sivilin öldüğünün de bilindiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu nedenle CHP, askeri harekatın derhal durdurulmasını arzu eder'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, biraz geç de olsa Libya lideri Muammer Kaddafi'yi eleştirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hangi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, hangi çağdaş ülkenin başbakanı veya herhangi bir siyasetçisi, bir diktatörden insan hakları ödülü almıştır? Tek örneği vardır; Recep Tayyip Erdoğan. Bizim bir isteğimiz; o ödülü sakın Başbakanlık makamında tutmasın, evine götürsün. Televizyonlarda zulmü, baskıyı izlerken ödüle baksın, 'ben bunu nasıl aldım' diye hayıflansın. Belki vicdanı sızlar'' diye konuştu.