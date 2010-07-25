-"AŞK GEÇİDİ"NDE" ÖLÜ SAYISI 19'A ÇIKTI DUISBURG (A.A) - 25.07.2010 - Almanya'nın batısındaki Duisburg kentinde dün akşam tekno müzik festivali "Love Parade" sırasında çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, yaralı sayısının da 340 olduğu belirlendi. Polis, genelde bu tür dans ve müzik festivallerine tüm Avrupa'dan gençlerin rağbet ettiğini kaydederken, Avrupa'da ender sayılabilecek bu trajedinin kurbanları arasında yabancı uyrukluların olup olmadığını belirtmedi. Organizatörler, facianın, 1,4 milyon kişinin katıldığı, eski bir tren garında yapılan festivalin alanına girişte kullanılan tünellerden birinde yaşandığını, paniğin ardından binlerce kişinin 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki tünelde mahsur kaldığını kaydettiler. Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 19 kişinin öldüğü olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Wulff, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Barışçıl bir festival sırasında birçok ülkeden gelen genç insana ölüm, keder ve acı getiren böyle bir felaket dehşet verici" dedi. Başbakan Angela Merkel de hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi ve olaydan dolayı "çok üzgün" olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft ve siyasi parti temsilcileri de yaptıkları açıklamalarla olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi. Duisburg Belediye Başkanı Adolf Sauerland, kentte bugüne kadar böyle bir felaket yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını ifade etti.