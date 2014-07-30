"Arkadaş bulmak pırlanta aramak gibidir"



İster ruh ikizi adını verelim, ister askerlik arkadaşı ya da başka bir şey; arkadaşlarımız çoktur. Gerçek anlamda iyi dostluklar ise nadir bulunur. Arkadaşlıklar üzerine araştırmalar yapan Berlinli psikolog Wolfgang Krüger, arkadaşlık kavramına ışık tutuyor:

Soru: Sayın Krüger, iyi bir arkadaşın özellikleri nelerdir?

Yanıt: İyi bir arkadaş, onunla her konuda konuşabileceğimiz, korkularımızdan, zaaflarımızdan ve gülünç duruma düştüğümüz anlardan bile söz edebileceğimiz, bizim güvenimizi tamamen kazanmış olan kişidir. Ayrıca iyi bir arkadaşa sırtınızı dayayabilmelisiniz. Herhangi bir sıkıntıda, desteğe ihtiyaç duyduğunuz zaman yanınızda olanlar gerçek dostlarınızdır.

Soru: Birini ne zaman dostum olarak tanımlayabilirim?

Cevap: Dostluk tanımının oluşması için aslında tek şart bu hissin kalpten gelmesidir. Duygusal bir bağ ve birliktelik dostluğun olmazsa olmazıdır ve bu tür ilişkiler en uzun süren ilişkilerdir. Arkadaşlık ilişkilerinin yüzde 50'si yedi yıl içinde sona ererken dostluklar genelde bir ömür boyu sürerler.

Soru: Arkadaşlık ilişkimizin uzun soluklu olması için neler yapabiliriz?

Cevap: Arkadaşlık aslında canlı tutulması için çok emek sarfedilmesi gereken bir sanattır. Karşımızdaki insan ile ilgilenmek, onu hissetmek, şu anda hayatın neresinde durduğunu bilmek ve gerekirse onu desteklemek... Bunlara kafa yorar isem ve çıkan zorluklarla mücadele etmeyi göze alabilirsem sağlam dostluklar kurabilirim.

Soru: En değerli dostlukları nerede bulabiliriz?

Cevap: Normal şartlar altında bunun için benzer ilgi alanları olan insanlardan oluşan bir sosyal çevrede yaşamak yeterlidir. Ancak arkadaşlıklar tabii ki bir seçicilik gerektirir. Bunu bir pırlanta aramaya benzetebiliriz. Arkadaşlık dediğimiz şey çok kişisel bir ilişkidir ve iyi arkadaşlar bulmak gerçekten de biraz şans işidir. Her insanın en fazla üç tane gerçek dostu vardır, yani gerçek arkadaşlar çok nadir bulunurlar.

Soru: Facebook ve benzerlerinde de arkadaşlıklar kurabiliyoruz. Bu tarz arkadaşlıkların değeri nedir?

Cevap: Öncelikle teknoloji, yani Facebook, e-posta ve internet, arkadaşlıkları ve tanışmaları çok kolaylaştırdı. Ancak benim arkadaşımı zaman zaman görmem gerekir. Tabiri caizse onun kokusunu almam ve fiziksel olarak bir arada olmam gerekir. Sürekli internet üzerinden yazışarak çok sayıda insan ile birlikte olabilirsiniz ama buna gerçek anlamda bir arkadaşlık diyemezsiniz.

Soru: Arkadaşlık neden bu kadar önemlidir?

Cevap: Hayatımızdaki en büyük sorun yalnızlık. Bizi onaylayacak ve gerektiğinde taşıyacak kişilerden oluşan bir sosyal çevreye ihtiyacımız var. Gerçek anlamda arkadaşlarımız ve dostlarımız olduğunda ruhsal sağlığımızın çok daha sağlam olduğunu biliyoruz. Araştırmalar, iyi arkadaşlıklara sahip insanların ortalama 20 yıl daha fazla yaşadığını ortaya koyuyor.

Soru: 30 Temmuz Uluslararası Arkadaşlık Günü'nde iyi bir arkadaşımıza ne gibi bir jestte bulunabiliriz?

Cevap: 10, 20 ya da 30 yıllık arkadaşlara sahip isem, onlara beğendiğim ve sevdiğim yanlarını söyleyebilirim. Bir aşk ilişkisinde aşk mektupları yazılır zaman zaman. Peki neden arkadaşımıza, onda sevdiğimiz özellikleri anlattığımız arkadaşlık mektupları yazılmaz? Mesela „senin şu beş özelliğine bayılıyorum“ diyebiliriz.

66 yaşındaki Psikolog Wolfgang Krüger, Berlin'de psikoterapist olarak çalışıyor. 30 yılı aşkın süredir arkadaşlık ve ilişki konuları ile ilgilenen Krüger'in konuyla ilgili çok sayıda araştırma ve makalesi birçok dergide yayınlandı. Wolfgang Krüger'in aynı zamanda konu ile ilgili yayınladığı çok sayıda başvuru kitabı bulunuyor.