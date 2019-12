-"ARENA'DA BÜYÜK AVANTAJA SAHİBİZ" İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Galatasaray'ın, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Yekta Kurtuluş, sarı kırmızılı ekibin 3'te 3 yaptığı yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın kendilerine avantaj sağladığını söyledi. Yekta Kurtuluş, Galatasaray Televizyonu'nda yayımlanan ''Son Pas'' programında yaptığı açıklamada, Bucaspor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıktıklarını belirterek ''Nitekim mutlu olacağımız bir şekilde 1-0 kazandık. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'daki maçlarda büyük avantaja sahibiz ve bunu kullanıyoruz'' dedi. Galatasaraylı taraftarlardan kendilerine destek vermeye devam etmelerini isteyen Yekta, ''Galatasaray onlarla var ve onlarla başarıya ulaşır. Yalnız bırakırlarsa bizim arkamız boş kalacak o yüzden stadı hiçbir zaman boş bırakmasınlar'' şeklinde konuştu. Gaziantepspor ile yapacakları Türkiye Kupası karşılaşması için ''avantaj bizde. Çünkü içeride 1-0 bile kazansak turu biz geçiyoruz'' diyen Yekta Kurtuluş, ''Galatasaray'da bu sezon istikrar sıkıntısı yaşanıyor. Spor kamuoyu da bu konuyla ilgili sık yaşanılan sakatlıklara vurgu yapıyor. Sence bu istikrar sıkıntısının sebebi nedir?'' şeklindeki soruyu ise, ''Kulübün içine daha yeni girdiğim için aslında pek bir bilgim yok. Sakatlıkların sebepleri ne oldu onunla ilgili bir bilgim yok ama istikrar sıkıntısı her şeyden kaynaklanabilir'' diye yanıtladı. -''ESKİDEN BÜYÜK TAKIMLAR KORUNUYOR DENİLİRDİ...''- Hakem hataları konusundaki bir soru üzerine Yekta Kurtuluş, ''Eskiden 'Büyük takımlar korunuyor' denilirdi. Artık öyle bir şey yok, hatta tam tersi bile oluyor. Ben Galatasaray'a geldikten sonra da bunu yaşadık. Ben şaşırdım açıkçası...'' dedi. Yeni transferler Culio, Stancu ve Kazım'ın takıma kolay alıştığını kaydeden Yekta, ''Ben de onlarla birlikte yeni gelmeme rağmen, sanki yıllardır takımın içindeymiş gibi davrandılar. Oyun içinde de, Culio ile Stancu'nun alışması biraz kolay oldu. Bir kaleci, önündeki oyuncuların ne yaptığını bilmesi gerekiyor. O yüzden Zapata da yavaş yavaş alışıyor takıma'' şeklinde konuştu. Teknik Direktör Gheorghe Hagi'nin tüm Galatasaraylılar için önemli bir isim olduğunu belirten Kurtuluş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Onunla futbolcu olarak aynı sahada olamadığım için üzgünüm. Şu anda futbolcu-hoca ilişkisi var aramızda. Bu da beni mutlu ediyor. O Galatasaray için büyük bir efsane. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncu. Futbolcu olarak Tugay Kerimoğlu benim idolümdü. Futbolu bıraktığında ağlamıştım. Benim için büyük bir idol. Şimdi beraber çalışıyoruz, bu da benim en büyük şansım herhalde.'' -GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI- Yekta Kurtuluş, Galatasaray'daki performansı konusunda, ''Sivasspor, Bursaspor ve Gaziantepspor maçlarında ilk 11'de başladım. Gaziantepspor maçındaki performansımdan sonra aslında kulübeye çekilmem doğruydu bence. Neye uygun görürlerse ben onu yapıyorum'' dedi. Ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini de kaydeden genç oyuncu, şunları söyledi: ''Zor bir maç olacak çünkü Büyükşehir Belediye çok organize bir takım. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve çok uzun zamandır birlikte oynuyorlar. O yüzden zor olacak ama kazanacağız inşallah. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında (Kart cezalısı) Neill, büyük bir eksik olacak bizim için. Ama yerini doldurabilecek alternatif oyuncular da mevcut takımda. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü burası. Her mevkinin alternatifi bolca var ve onu en iyi şekilde dolduracağına inanıyorum. Rekabet zaten başarıyı getirir. Şu anda da öyle olduğunu düşünüyorum. İlk yarıya göre takım biraz daha hareketli, biraz daha top oynama isteği var bu da başarıyı getirecek.'' Kurtuluş, ''kendini hangi mevkide daha verimli görüyorsun'' şeklindeki soruya karşılık olarak da ''ben o yeşil sahanın içinde olduktan sonra hep rahatım. Önemli olan o yeşil sahanın içinde olmak. O yüzden pek bir zorluk çekmiyorum nerede oynarsam oynayayım problem olmuyor'' dedi. Yekta Kurtuluş, kendisine şans tanıyan ve her mevkide oynatan teknik direktör Yılmaz Vural'ın üzerinde en çok emeği olan antrenör olduğunu ifade etti. Türkiye'deki diğer ligler için, ''lig aşağı doğru indikçe, oyun sertleşiyor ve zorlaşıyor'' diyen Yekta Kurtuluş, ''Süper Lig'de oynamak, diğer liglere göre daha kolay. Orada da tabiki çok kaliteli oyuncular var. Süper Lig'de futbolu biraz daha bilen oyuncularla oynadığımız için daha kolay oluyor'' diye konuştu. -MİLLİ TAKIM- Milli takımda hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonalarında forma giymek olduğunu kaydeden Yekta Kurtuluş, ''Bu sene biraz zor gözükse de benim inancım sürüyor. Gruplardan çıkacağımıza inanıyorum. Milli Takım her Türk futbolcusunun hayali ve hedefidir. Ben de bu hedefi yakaladım. İnşallah devamı gelir'' dedi. A Milli Takım antrenörü Guus Hiddink'in dünyadaki en iyi antrenörlerden biri olduğu görüşünü dile getiren Kurtuluş, ''Ondan kazanacağım çok şey var. Beni Milli Takım'a Kasımpaşa'da iken aldı. En büyük avantajım o. Milli Takıma büyük takımdan gitmedim. Beni sürekli izliyordu. Bütün maçlara gidiyordu. Öyle görmüş almış, böyle de devam ediyor şu anda'' diye konuştu. Alt takımlarda oynamadan direk A Milli Takıma giden bir oyuncu olması konusunda ise ''Bu benim için aslında bir dezavantaj oldu. Milli Takım havasını hiç tatmadan A Milli Takım'a direk gittim. Bu da geçmişte benim biraz agresif olmamdan kaynaklanıyor. Şu anda bunu da atlattığımı düşünüyorum. Gayet iyi durumda ve A Milli Takım'dayım'' dedi. -TARAFTAR YEKTA- Taraftar olarak da maçlara gittiğini anlatan Yekta Kurtuluş, şöyle konuştu: ''Dışarıdan bakıldığında her şey daha kolay aslında. Tribündeyken ben de çok şey söyleyebiliyordum. 'Ben olsam bunu yapardım' diye. Ama sahaya çıktığında herkesin bir görevi var ve onu yapmak zorunda. Bana şu anda 'tribünden indin deli gibi koşman lazım' diyorlar. Ama futbolda öyle bir şey yok. Bana ne görev veriliyorsa onu yapıyorum. Dışarıdan gören insan ruhsuz diyebilir ama herkes takımda görevini yapıyor. O yüzden taraftarın içi rahat olsun. Ali Sami Yen'de ilk kez Ümit abinin 2 gol attığı Fenerbahçe maçına gitmiştim. Bilkentli Aslanlarla beraber. Kale arkasında büyük bir keyifti onlarla beraber orada maçı izlemek. Genelde gittiğim maçlarda hep Bilkentli Aslanlar ile beraber oldum. Ultraslan'ın içinde çok fazla yoktum. Ama onlar da gerçekten iyi bir grup.'' İzmir futbolunu da değerlendiren Yekta Kurtuluş, İzmirli iş adamlarından kulüplere destek olmasını istedi. Süper Lig'de daha fazla İzmir takımı olması gerektiğini ifade eden Kurtuluş, ''Aslında futbolun en kaliteli olması gereken yer İzmir. Sanki her şey İzmir'de daha güzel. Bilmiyorum ben İzmirliyim diye mi öyle geliyor ama dışarıdan gelen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Oranın bambaşka bir havası var. Çok Avrupai bir havası var. O yüzden Süper Lig'de daha fazla İzmir takımı olması gerekiyor'' şeklinde konuştu.