-"Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasından memnunuz" ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Eda Ünlü Özen - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arap Birliğinin Suriye konusunu BM Güvenlik Konseyine taşıma kararını ''Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz'' sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Abu Dabi'deki ''Masdar şehri'' ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Arap Birliğinin Suriye konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıma konusundaki kararına ilişkin sorusu üzerine, Gül, bu konuda Türkiye'nin Arap Birliğiyle birlikte hareket ettiğini, yakın bir çalışma sürdürdüğünü belirtti. ''Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Genellikle uzaktan başka ülkeler gelip karışıyor bu işlere. Bu sefer bölge ülkeleri kendi bölgesine sahip çıkıyor. Türkiye olarak da biz bunu çok destekliyoruz'' diye konuşan Gül, her şeyin Suriye halkının çıkarına ve mutluluğuna yol açacak şekilde gelişmesini istediğini söyledi.