T24 LogoT24 Logo
Politika

"Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasından memnunuz" ABU DABİ (A.A)

30 Ocak 2012 16:59

-"Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasından memnunuz" ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Eda Ünlü Özen - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arap Birliğinin Suriye konusunu BM Güvenlik Konseyine taşıma kararını ''Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz'' sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Abu Dabi'deki ''Masdar şehri'' ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Arap Birliğinin Suriye konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıma konusundaki kararına ilişkin sorusu üzerine, Gül, bu konuda Türkiye'nin Arap Birliğiyle birlikte hareket ettiğini, yakın bir çalışma sürdürdüğünü belirtti. ''Arap Liginin kendi bölgesine sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Genellikle uzaktan başka ülkeler gelip karışıyor bu işlere. Bu sefer bölge ülkeleri kendi bölgesine sahip çıkıyor. Türkiye olarak da biz bunu çok destekliyoruz'' diye konuşan Gül, her şeyin Suriye halkının çıkarına ve mutluluğuna yol açacak şekilde gelişmesini istediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24