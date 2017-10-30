"ARAP EMRAH" ÇETESİNİN BARAJA ATTIĞI 8 ARAÇ BÖYLE ÇIKARILDI (1)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi\'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı. Liderliğini \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah S.\'nin yaptığı öne sürülen çetenin saldırılarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı\'na attığı tespit edildi. Polis dalgıç ekipleri 8 otomobili baraj göletinden çıkardı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların çıkarılması

-Çıkarılan araçlar

-Muhabir anonsu

-Ele geçirilenler

-Şüphelilerin adliyeye sevki