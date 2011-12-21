-"Arap Birliği'nin planı iyi fırsat" WASHINGTON (A.A) - 21.12.2011 - ABD yönetimi, Arap Birliği'nin Suriye'ye yönelik barış planının ülkedeki şiddetin sona ermesi için en iyi fırsatı sunduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Suriye'ye şiddete son vermesi, güvenlik güçlerini geri çekmesi, siyasi tutukluları serbest bırakması ve bunlara uyulup uyulmadığını denetlemek için uluslararası gözlemcilere ülkeye giriş izni vermesi çağrısında bulunan Arap Birliği planının, çıkmazın aşılmasının bir yolu olabileceğini söyledi. ''Arap Birliği'nin teklifinin, şiddete derhal son verilmesi için en iyi fırsatı sunduğuna inanıyoruz'' diyen Nuland, ''Böylece Suriye, bir sonraki aşamaya, demokratik bir gelecek hakkında gerçek bir diyaloğa uzanan bir döneme ilerleyebilir'' dedi. Nuland, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bu demokratik geleceğin bir parçası olmaya muktedir olmadığını düşündüklerini kaydederek, ''Esad'ın iktidarı terketmesi gerektiği, ülkesini geleceğe taşıyacak kişinin o olmadığı yönündeki görüşümüz değişmedi'' diye konuştu.